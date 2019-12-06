飲食西化每年每人只吃45公斤米 農糧署推廣精緻好米

民國40、50年代，國人每年食米量是80到90公斤，至今已下降到大約只有約45公斤，農糧署極力推廣吃米，目前中彰投雲共有21個稻米產銷契作團產區，今天由專業廚師使用產銷履歷驗證的米烹煮美味料理，竹塘鄉農會近年也研發米冰棒、米乳酪以及米餐包等，都是利用特殊米台中194等製成，口碑頗佳。

今天現場8道米食料理色香味俱全，有以台中秈糯2號與紫黑米台農秈糯24號米2種不同顏色米製程太極糯米粥，以米熬成鍋底製作的干貝雞肉鍋等，都是以各產區品牌好米製成。

農糧署中區分署分署長楊宏瑛說，早期農為種稻為衝量送到公糧倉庫，但現在公糧量過盛，戰備存糧不需要那麼大，加上現在消費者在吃的方面更重視品質，目前農糧政策希望生產精緻米，輔導農民和契作主體生產產銷履歷的米，合理施藥施肥，精準農業管理，讓米品質提升，市場通路順暢，民眾吃得更健康，