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同婚是「謊」還是「跨」？ 2019台灣代表字前十大出爐

2019-12-06 14:29聯合報 記者陳宛茜／即時報導

2019台灣代表字大選名單。記者陳宛茜/攝影
2019台灣代表字大選名單。記者陳宛茜/攝影
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「台灣2019代表字大選」票選結果今天公布，「亂」字在42個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。第一到第十名的2019年度代表字，依序為亂、謊、憂、跨、驚、 慮、啟、詐、換、孤。

今年是同婚元年。反同、挺同代表推薦的代表字統統擠進前十名，展現代表字名單的包容與多元。第二名的「謊」由反同代表、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩推薦。他指出，同婚法案違反公投民意，謊稱尊重公投結果；更改初選程序，謊稱程序一切正義；教育謊稱多元，實為單一意識霸權。「謊言治國，公義何在? 」

同志平權運動者、同性婚姻釋憲案聲請人祁家威推薦的「跨」字則拿到第四名。他表示，今年是同婚元年，跨越傳統婚姻和家庭制度，一些人面對這新鮮事也要跨越心理鴻溝，需要用智慧去化解和跨越。

第三名的「憂」字由國安會前秘書長蘇起推薦。他表示，民進黨執政下，兩岸關係惡化，加上中國大陸和美國內部變數多，美中台關係脆弱失衡，今年台海情勢更令人擔憂。

第五名的「驚」字由作家劉克襄推薦。他表示，「庶民再起、香港生變。年代真的險勢不絕，前方仍是狹長的崖邊小徑。」

作家季季推薦的「慮」字拿到第六名。她認為，「慮」通常與「憂」 連結，但她選「慮」不選「憂」。「今年全球局勢動盪不已，難免人心惶惶。此時此刻，切勿懷憂喪志，急躁攻心；最好深思熟慮，靜定前行。」

桃園市長鄭文燦選的「啟」字，是前十名中少見的正面字。他認為， 2019年接連發生美中貿易大戰、香港反送中運動，對亞洲地區局勢有深遠影響，台灣能否在新的國際局勢底下保有自由與民主，考驗台灣人民選擇。他說，「啟」代表啟發、啟動、開啟一個新的時代，台灣能否走在正確道路上，相信是個轉折點，也將是「啟發」的分水嶺。

淡江大學戰略研究所副教授黃介正的「詐」拿到第八名。他說，從美中貿易戰爾虞我詐到全球經貿震盪，從習近平提出「兩制台灣方案」 到中共戰機非尋常越過中線，從藍綠黨內初選到政治利害狡猾算計，傳統政治認知、舊有價值備受挑戰，詐術盛行，凶險極大。

第十名的「孤」字，由中國信託文教基金會董事長馮寄台推薦。他對今年台灣與多個邦交國斷交深有感觸，因此選出「孤」。他指出，台灣是一個高水平、 高道德的國家，從不自外於「地球村」，在許多關鍵時刻都樂於伸出友誼之手。很遺憾地，這一年來，很多志同道合的朋友，都沒有站出來相挺。

他對於台灣在國際上的勢單力孤，點滴在心頭；深信只要台灣「持續擁有正直、務實以及關懷的價值」，一定能走出孤獨，讓國際社會正視台灣的存在，因為「德不孤，必有鄰」！

代表字同婚同性婚姻

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