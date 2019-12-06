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避當歸抗凝血劑等恐怖組合 中國醫建立中西藥比對系統

2019-12-06 14:21聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

台灣許多民眾有服用中藥、調養身體的習慣，但若同時在吃治療慢性病的西藥，最怕中西藥交互作用，反而危害健康。中國醫藥大學附設醫院首創中、西藥院內外交互作用比對系統，如患者正在服用抗凝血藥物，就會提醒中醫師不能開當歸等活血化瘀類中藥。

衛福部健保署今舉行「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，由12家醫學中心、區域醫院，以「垂直整合團隊運用雲端醫療主動提醒機制」為主軸，提出特色的智慧應用成果分享。

其中，中國醫藥大學附設醫院應用健保醫療資訊雲端查詢系統，開發中、西藥院內外交互作用比對系統，當中醫師開立的藥品，與患者正在服用的西藥不能同時使用時，電腦就會自動輔助發覺潛在相同藥理中、西藥物重複使用，並跳出警示視窗，提醒修改藥囑。

中藥與西藥會產生交互作用，絕不是隔一段時間吃就沒事。中國醫藥大學附設醫院主任秘書主任、心臟介入治療科主任的張詩聖說明， 如中風、心肌梗塞等心血管疾病患者，可能服用抗凝血藥物，預防血栓形成，但這些患者應避免同時服用丹參、當歸等活血化淤的中藥材，避免抑制血小板凝固，增加內出血風險。

張詩聖表示，經中西藥交互作用及重複系統比對，發現藥囑修改以當歸、丹參活血化瘀類中藥占96%最多。院外中藥相同藥理重複修改處方率為35%，院內醫師開立具風險的中、西藥併用處方比率下降達28.2% ，醫師修改相同藥理重複中、西藥物醫囑率達52%。

除中國醫藥大學附設醫院首創的中、西藥院內外交互作用比對系統，許多醫院也都各自發表運用健保雲端系統的加值創新服務內容，如恩主公醫院及國軍花蓮醫院發展重複用藥檢核提醒、台北馬偕及奇美醫院提供高齡用藥整合、台中榮總藥品不良反應資料轉換應用及術前易出血藥品檢核。

中國醫藥大學附設醫院首創中、西藥院內外交互作用比對系統，其中因患者正在服用抗凝血...
中國醫藥大學附設醫院首創中、西藥院內外交互作用比對系統，其中因患者正在服用抗凝血藥物，中醫師被提醒不能開當歸等活血化瘀類中藥最多。圖／聯合報系資料照片
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