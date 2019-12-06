2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選的台灣代表字

台灣又「亂」了！「台灣2019代表字大選」票選結果今天公布，「亂 」字在42個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。「亂」同時也是2008年台灣首屆代表字大選的第一名，也是台灣代表字歷經12屆選拔，首次出現重複的「爐主」。

票選第一到第十名的2019年度代表字，依序為亂、謊、憂、跨、驚、 慮、啟、詐、換、孤。 今年總計票數為79915票， 「亂」字拿到10323票，比第二名「謊」字的6819票，足足多了近4000票。

2019年對台灣來說，國內國外同樣混亂不安。國際上，從中美貿易大戰到香港反送中運動，國際局勢動亂、兩岸關係混亂。國內，同婚和新課綱、學習歷程檔案陸續上路，社會和教育出現嶄新價值，也帶給民眾新的挑戰與不安。

「亂」字共有兩位推薦人: 導演李安和清大榮譽教授李家同。

談到為什麼選「亂」，李安表示「很明顯，到處都繃得很緊」，是對一些理想的反彈，希望大家記取教訓。他希望台灣人有一年可以做到「和」這個字，「彼此了解、彼此尊重，和氣一點，為大家想一想，共同生活」。

李家同則說，普悠瑪、教改和國慶賀電，是他選「亂」的主因。「因為普悠瑪事件，政府始終沒有給答案。外交部又鬧了國慶賀電的怪事，再加上教改所造成的種種古怪問題，使我覺得國家實在有點亂。」

「台灣2018代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人、素人推薦42個代表字，歷經24天，累積民眾票選選出。

「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第12年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、