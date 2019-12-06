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14組致命混搭藥健保示警 灰指甲藥、贊安諾不可同時吃

2019-12-06 14:13聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

吃藥可以治病，但如果醫師開立的藥和患者正在服用的藥品交互作用，反而可能造成健康危害，甚至危害性命。衛福部健保署今公布，即日起各特約醫療院開立14組交互作用會危及生命且絕對禁忌的精神科藥品組合時，會自動跳出警示。

健保署明年起將盤點健保約1.6萬種藥品，加入其他禁止「混搭」的藥品組合，保障病人用藥安全。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠今於「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」分享，過去需要仰賴藥師、醫師主動查閱患者雲端藥歷，人工對比藥物交互作用，仍可能百密一疏。因此，健保署自去年起陸續與台中榮民總醫院與台大醫院合作，建置處方藥品交互作用系統，由電腦輔助判斷、主動提醒。

藥品交互作用就是藥品進到身體後吸收、分布、代謝、排除等處理路徑受到影響，導致藥效加成或藥效減低。戴雪詠表示，精神科用藥成為第一階段主動提醒藥品，是因為其品項相對單純，目前優先從會危及生命的配對開始，一共找出14組、172筆恐危及生命的藥品配對組合。

戴雪詠舉例說明，服用灰指甲藥品患者，若其精神科主治醫師又開立贊安諾錠等特定成分抗焦慮藥品，與合併吃葡萄柚效果雷同，恐造成抗焦慮成分濃度變高，可能延長鎮靜、安眠副作用。

另外，服用巴金森氏症藥品的患者，也不可同時服用千憂解，避免增加血清素症候群風險，出現高血壓、高熱、肌肉痙攣、意識狀態混亂等不良交互作用。從今年11月底，精神科醫師只要連結健保醫療資訊雲端查詢系統，醫師開立的藥和患者正在服用的藥品是致命混搭，電腦就會自動跳出警示視窗。

健保醫療資訊雲端查詢系統自2016年建立，健保署署長李伯璋表示，去年增設醫師重複處方及檢驗可由電腦主動提醒，及建立藥品療效不等及醫療影像品質通報功能，不僅避免患者因重複檢驗而接受過多輻射。透過此一資訊平台，估計近6年減少健保藥費支出近74億元、近1年檢驗也減少約26億元。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠（左二）今於「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會...
健保署醫審及藥材組組長戴雪詠（左二）今於「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」公布，即日起提供各特約醫療院，14組交互作用會危及生命且絕對禁忌的精神科藥品組合，當醫師開立時，自動跳出警示。圖／健保署提供
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