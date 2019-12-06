親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文再爆抄韓政策？張善政：乾脆換我們執政不是更好

報應決殺令？印度獸醫強暴案4嫌「遭警擊斃」

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44聯合新聞網 綜合報導

將泡麵放在營火裡煮，不但帥氣有型，味道也相當不錯。圖／Twitter
將泡麵放在營火裡煮，不但帥氣有型，味道也相當不錯。圖／Twitter
分享

在野外生活時，總是會嚐到各種和都市中不同的獨特滋味，尤其在料理上，野營料理更是別具一格，令人回味無窮。

日本攝影師阪口克，前陣子就在推特上投稿了一則用營火煮杯裝泡麵的方法。他將水倒入杯裝泡麵，再將整個麵杯放入營火中，烘烤五分鐘，即可完成別具風味的「營火泡麵」。由於不需要其他烹調工具，這種烹調方式也非常適合在緊急狀況下應用。

不過，烹調「營火泡麵」時，必須注意三個要點：第一，為了防止著火燃燒，杯中的水必須全滿；第二，麵杯必須要是紙製品，嚴禁使用塑膠杯；第三點，要以弱火烹飪。阪口克也提醒，由於這個方法仍然存在若干的危險性，請大家嘗試時務必注意安全。

網友們看到阪口克分享的泡麵，也紛紛提出心得，有人盛讚，「天才！」、「好野性喔！」、「帥爆！」、「雖然小學時有做過用紙杯燒水的實驗，但用來煮泡麵還是第一次看到」，也有網友提出這是利用紙的燃點遠高於水的原理，只要水持續接觸到杯子、沒被燒乾，紙杯就不會起火燃燒。

烹煮「營火泡麵」時，務必要注意將水注入到全滿，否則紙杯上方沒有接觸到水的部分會起...
烹煮「營火泡麵」時，務必要注意將水注入到全滿，否則紙杯上方沒有接觸到水的部分會起火燃燒。圖／Twitter
分享

泡麵露營

延伸閱讀

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人...

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

男大生月底沒錢 好友塞泡麵翻面一看感動哭

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

好市多驚見「澄金色泡麵」正妹急囤貨　網友全瘋...

店員曝「炒泡麵」成本超低廉？網友反應神展開

相關新聞

2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選的台灣代表字

2019-12-06 14:15

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

2019-12-06 13:26

陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

2019-12-06 12:43

「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕

2019-12-06 13:08

《冰雪奇緣2》：故事無趣但畫面滿分之作

2019-12-06 16:03

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

2019-12-06 16:01

飲食西化每年每人只吃45公斤米 農糧署推廣精緻好米

2019-12-06 15:22

高雄農改場毛豆蘿蔔試驗田 獲有機、綠保驗證

2019-12-06 15:01

冷氣團接力 明晨低溫探10度

2019-12-06 14:37

陸誘鼠腸入台？中華郵政了解中

2019-12-06 14:34

部分第四期口腔癌動手術 存活率較高

2019-12-06 14:32

僵直性脊椎炎常錯當生長痛 易延誤就醫

2019-12-06 14:32

網購陸捕鼠器附肉腸 我非洲豬瘟曝險

2019-12-06 14:32

周杰倫也受其苦…中研院發現僵直性脊椎炎致病關鍵

2019-12-06 14:31

北捷出口音樂節壓軸場 瀑布造景陪你同樂

2019-12-06 14:29

同婚是「謊」還是「跨」？ 2019台灣代表字前十大出爐

2019-12-06 14:29

聯合國統計：婦女受暴年損失約1.5兆美元

2019-12-06 14:27

交通部放寬國際包機來台補助

2019-12-06 14:24

避當歸抗凝血劑等恐怖組合 中國醫建立中西藥比對系統

2019-12-06 14:21

14組致命混搭藥健保示警 灰指甲藥、贊安諾不可同時吃

2019-12-06 14:13

蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE登陸高雄 2020年3月進駐大立精品

2019-12-06 13:55

暴牙戽斗不矯正 醫師點出十大口腔危機

2019-12-06 12:53

氣象局：未達零度以下 氣象局明天清晨之前都有機會降雪

2019-12-06 12:25

秋冬國旅補助延長至明年1月底 觀光局：適時增加經費

2019-12-06 12:21

甲類大客車禁行重創草嶺觀光 髮夾彎加寬後終於解禁

2019-12-06 12:20

氣溫下降台南草莓鮮紅上市 雨天依舊吸引遊客情侶採果

2019-12-06 12:17

爬爬爬～自家盆栽發現軟嫩「綠肥蟲」 萬人大驚：伙食費很兇

2019-12-06 12:00

晚點加油！ 下週汽、柴油可望各降0.3元

2019-12-06 11:57

合歡山氣溫低只見冰珠 武嶺松雪樓尚未降雪

2019-12-06 11:56

婦女受暴造成全球的年損失 等同加拿大一整年預算

2019-12-06 11:54

長庚改寫國際治療建議 口腔癌T4b期手術存活率增三成

2019-12-06 11:50

潮旅店免費住一晚！板橋有吃又有玩　一個背包馬上入住

2019-12-06 11:50

是僵直性脊椎炎或生長痛、運動傷害？醫師教你辨別

2019-12-06 11:44

北台灣8縣市發特報 台北市提防大豪雨

2019-12-06 11:42

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再現

2019-12-06 11:13

高鐵2020大學生寒假五折優惠列車 12月10日起開放購票

2019-12-06 11:11

周杰倫也受其苦…「老藥新用」治僵直性脊椎炎露曙光

2019-12-06 11:09

達五成就可依比例領補助 交通部放寬國際包機補助門檻

2019-12-06 10:42

影／雪山染白！冷氣團夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17
看更多

熱門文章

影／雪山染白！冷氣團夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

氣象局：晚上起又一波冷氣團 明晨低溫探10、11度

2019-12-06 09:01

從事水電業被相親對象看不起 自曝老闆身分態度大轉變

2019-12-06 09:32

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

2019-12-06 00:31

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕

2019-12-06 13:08

2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選的台灣代表字

2019-12-06 14:15

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

台北車站人力荒 「成逃票天堂」

2019-12-06 00:36

送餐快、沒優惠 外送生意變差？網曝這點是關鍵

2019-12-05 20:14

北部、東北部有累積性大雨或豪雨 氣象局對4縣市發特報

2019-12-06 07:47

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再現

2019-12-06 11:13

每日星座運勢／雙魚人逢喜事精神爽　愛情特別順利

2019-12-06 00:00

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

非洲豬瘟防疫破口？ 網購捕鼠夾附肉腸寄來台灣

2019-12-06 10:17

陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

2019-12-06 12:43

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

大姑沒換室內拖鞋被唸竟嗆「這我娘家」 人妻怒：白目

2019-12-06 10:46

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

國旅秋冬補助延至1月底 業者：南部無感

2019-12-06 00:39

母為養家育子做過八大行業 兒一句話讓她好感動

2019-12-06 11:42

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

2019-12-06 13:26

女廁排隊人多她衝男廁解決 男網友淡定這樣說

2019-12-06 14:00

【夫妻之間】郎英／愛的訊息

2019-12-06 06:00

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44

國旅秋冬補助再延長 林佳龍：陸客不來、我們自己來

2019-12-05 18:03

北台灣8縣市發特報 台北市提防大豪雨

2019-12-06 11:42

【為母心情】賈金蘭／兒子的大兵日記

2019-12-06 06:00

潮旅店免費住一晚！板橋有吃又有玩　一個背包馬上入住

2019-12-06 11:50

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

護理師好累！台大近九成日休不到半小時

2019-12-05 18:51

網友出國必買！英國保養品LUSH傳「明年重返台灣市場」

2019-12-05 16:39

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

【我愛一個人煮-93】太陽臉／砂鍋魚頭

2019-12-06 06:00

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

合歡山氣溫低只見冰珠 武嶺松雪樓尚未降雪

2019-12-06 11:56

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top