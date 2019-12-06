學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

將泡麵放在營火裡煮，不但帥氣有型，味道也相當不錯。圖／ Twitter 分享 facebook

在野外生活時，總是會嚐到各種和都市中不同的獨特滋味，尤其在料理上，野營料理更是別具一格，令人回味無窮。

日本攝影師阪口克，前陣子就在推特上投稿了一則用營火煮杯裝泡麵的方法。他將水倒入杯裝泡麵，再將整個麵杯放入營火中，烘烤五分鐘，即可完成別具風味的「營火泡麵」。由於不需要其他烹調工具，這種烹調方式也非常適合在緊急狀況下應用。

不過，烹調「營火泡麵」時，必須注意三個要點：第一，為了防止著火燃燒，杯中的水必須全滿；第二，麵杯必須要是紙製品，嚴禁使用塑膠杯；第三點，要以弱火烹飪。阪口克也提醒，由於這個方法仍然存在若干的危險性，請大家嘗試時務必注意安全。

網友們看到阪口克分享的泡麵，也紛紛提出心得，有人盛讚，「天才！」、「好野性喔！」、「帥爆！」、「雖然小學時有做過用紙杯燒水的實驗，但用來煮泡麵還是第一次看到」，也有網友提出這是利用紙的燃點遠高於水的原理，只要水持續接觸到杯子、沒被燒乾，紙杯就不會起火燃燒。