TSUTAYA BOOKSTORE將登陸高雄 2020年3月進駐大立精品

全台最大、占地500坪TSUTAYA BOOKSTORE今天在南港CITYLINK開幕，同時，潤泰創新董事長簡滄圳也宣布，明年與高雄大統集團合作，把TSUTAYA BOOKSTORE帶進南高雄，進駐大立精品取代PRADA原店，開出1、2樓350坪書店，同時取在地特色，打造有港都、碼頭味道的TSUTAYA BOOKSTORE，預計2020年3月開幕。

全台最大店、500坪的TSUTAYA BOOKSTORE南港店開幕。記者江佩君／攝影 分享 facebook

潤泰集團繼2017年、2018年分別在CITY LINK松山店、內湖店連續展店TSUTAYA BOOKSTORE後，今天在南港CITYLINK二樓開出全台最大的TSUTAYA BOOKSTORE。

全台最大店、500坪的TSUTAYA BOOKSTORE南港店開幕。圖／CITYLINK提供 分享 facebook

TSUTAYA BOOKSTORE南港店延續日本蔦屋書店的BOOK&CAFE生活型態，但這回不同的是，找來路易莎咖啡進駐，而蔦屋書店在日本過去一向與星巴克合作。簡滄圳正是把路易莎咖啡推薦給蔦屋書店的促成者。簡滄圳坦言，這件事說服日方很久，但我希望台灣品牌走向國際，這次把路易莎咖啡找來，就是希望它可以打國際盃。另外，明年3月路易莎咖啡也會跟著進駐高雄TSUTAYA BOOKSTORE。

路易莎咖啡進駐南港TSUTAYA BOOKSTORE。圖／CITYLINK提供 分享 facebook