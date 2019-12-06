TSUTAYA BOOKSTORE將登陸高雄 2020年3月進駐大立精品
全台最大、占地500坪TSUTAYA BOOKSTORE今天在南港CITYLINK開幕，同時，潤泰創新董事長簡滄圳也宣布，明年與高雄大統集團合作，把TSUTAYA BOOKSTORE帶進南高雄，進駐大立精品取代PRADA原店，開出1、2樓350坪書店，同時取在地特色，打造有港都、碼頭味道的TSUTAYA BOOKSTORE，預計2020年3月開幕。
潤泰集團繼2017年、2018年分別在CITY LINK松山店、內湖店連續展店TSUTAYA BOOKSTORE後，今天在南港CITYLINK二樓開出全台最大的TSUTAYA BOOKSTORE。
TSUTAYA BOOKSTORE南港店延續日本蔦屋書店的BOOK&CAFE生活型態，但這回不同的是，找來路易莎咖啡進駐，而蔦屋書店在日本過去一向與星巴克合作。簡滄圳正是把路易莎咖啡推薦給蔦屋書店的促成者。簡滄圳坦言，這件事說服日方很久，但我希望台灣品牌走向國際，這次把路易莎咖啡找來，就是希望它可以打國際盃。另外，明年3月路易莎咖啡也會跟著進駐高雄TSUTAYA BOOKSTORE。
此外，TSUTAYA BOOKSTORE南港店的餐飲，也延續內湖店也有的WIRED CHAYA茶屋進駐，並於每周五、六、日上午8點半至11點推出早午餐新選擇。南港TSUTAYA BOOKSTORE主打親子生活提案，當中一大特色即是打造階梯式親子閱讀空間。台灣在地品牌除了路易莎咖啡外，還有花草茶品牌「小草作」進駐推出店中店型態。
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