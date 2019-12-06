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合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

2019-12-06 13:26聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

合歡山區武嶺一帶，中午12時20分終於下起冰霰，雖然並不是雪，不過民眾等待長時期之後，能夠看到空中下起一粒粒的冰霰，還是相當興奮，認為是下雪了，興奮地又叫又跳，這場冰霰維持10分鐘左右就停止，轉為下雨，但親眼看到的民眾還是覺得十分值得。

合歡山中午終於下起冰霰，不少民眾興奮以為是下雪了。圖／民眾提供
合歡山中午終於下起冰霰，不少民眾興奮以為是下雪了。圖／民眾提供
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日月潭氣象站稍後證實，從媒體提供的影片看起來，應該是冰霰；現場民眾表示，最近的持續低溫，距離真正下雪還要繼續等待觀察，不過下午一點時，武嶺路段又持續開始下起雨與霰。

【中央社／南投縣6日電】

東北季風配合水氣，合歡山今天中午固態降水（雪或冰霰），讓許多久候的「追雪族」非常開心。氣象局表示，今天中午到明天清晨仍有機會降雪。玉山截至今天中午尚未出現降雪。

根據交通部中央氣象局網站觀測資料，海拔3402公尺的合歡山頂氣象站，今天觀測氣溫約攝氏0度到零下1度左右，合歡山路邊植物與建築今天上午出現冰珠，中午開始斷續固態降水（雪或冰霰），但路面尚未見明顯積雪或結冰，不過仍讓許多等待降雪的遊客很開心。

氣象局表示，今天中午仍屬東北季風影響，若配合水氣，3000公尺以上高山有機會降雪，晚間開始大陸冷氣團逐漸發威，直到明天清晨水氣仍多，因此，今天中午到明天清晨高山有降雪機會，但明天清晨之後水氣逐漸變少、轉乾。

冰霰武嶺低溫

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