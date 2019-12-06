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暴牙戽斗不矯正 醫師點出十大口腔危機

2019-12-06 12:53聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

根據調查，中小學生最常在校受到霸凌的因素，以暴牙、戽斗、肥胖最常見，也使許多家長願意花錢讓孩子做齒顎矯正。專家估計，以國小一班約20人來看，大概有一成學生正進行齒顎矯正，不過也隨著矯正人數增加，糾紛也愈來愈多。衛福部委託北醫大編撰「齒顎矯正治療參考指引」幫助民眾更理解矯正正確觀念。

到底誰才能做矯正？台北醫學大學口腔學院院長鄭信忠說，可以分為「先天遺傳」以及「後天影響」。先天遺傳如上顎前突、下顎後縮、先天缺牙、多生齒等；後天環境影響如乳齒早期喪失、恆齒萌發異常、恆齒喪失皆會使不當肌肉作用，無論是先天遺傳或是後天影響都會造成咬合不正等影響。

鄭信忠說，小朋友有吸姆指、舌吞嚥、咬指甲、咬棉被等，原本齒列正常都可能造成齒列不正，引發咬合問題。小朋友若沒有在12歲換恆齒之前，改變習慣，齒列問題就可能一輩子尾隨。

他也說，咬合不正若未即時做好牙齒矯正，會造成咀嚼功能障礙、容易蛀牙、易引起牙周病、發音學習障礙、阻礙顎骨正常發育、假牙不易製作、易造成前齒外傷斷裂、顳顎關節障礙症、口腔黏膜容易受傷、心理障礙等。

衛福部心口司簡任技正陳少卿表示，許多矯正糾紛都是源自「醫病溝通不足」，醫師未給予患者正確的訊息，導致患者有高度期待，當期待落空時，就容易造成糾紛。

陳少卿說，最常接到的矯正的糾紛，以「調矯正器時，醫師是否會幫忙看蛀牙」？她說，矯正齒列多數屬於自費行為，但調整矯正器仍屬於醫療行為，牙醫師應同時協助看照患者的蛀牙情形。

陳少卿說，許多民眾會反映，矯正醫師強調自己只做矯正不看蛀牙。她呼籲所有矯正醫師，在矯正的過程中一旦發現患者有蛀牙或牙周病等情形，應該要協助患者，即使自己沒有能力做，也應該轉介患者給其他牙醫師，不得忽略患者的疾病狀況。

台北醫學大學口腔學院院長鄭信忠呼籲民眾要做好刷牙的習慣。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學口腔學院院長鄭信忠呼籲民眾要做好刷牙的習慣。記者陳雨鑫／攝影
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隨著矯正人數增加，糾紛也愈來愈多，衛福部委託北醫大編撰「齒顎矯正治療參考指引」幫...
隨著矯正人數增加，糾紛也愈來愈多，衛福部委託北醫大編撰「齒顎矯正治療參考指引」幫助民眾更理解矯正正確觀念。記者陳雨鑫／攝影
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暴牙的患者容易在學習的路上，遭同學霸凌。記者陳雨鑫／攝影
暴牙的患者容易在學習的路上，遭同學霸凌。記者陳雨鑫／攝影
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