暴牙戽斗不矯正 醫師點出十大口腔危機

根據調查，中小學生最常在校受到霸凌的因素，以暴牙、戽斗、肥胖最常見，也使許多家長願意花錢讓孩子做齒顎矯正。專家估計，以國小一班約20人來看，大概有一成學生正進行齒顎矯正，不過也隨著矯正人數增加，糾紛也愈來愈多。衛福部委託北醫大編撰「齒顎矯正治療參考指引」幫助民眾更理解矯正正確觀念。

到底誰才能做矯正？台北醫學大學口腔學院院長鄭信忠說，可以分為「先天遺傳」以及「後天影響」。先天遺傳如上顎前突、下顎後縮、先天缺牙、多生齒等；後天環境影響如乳齒早期喪失、恆齒萌發異常、恆齒喪失皆會使不當肌肉作用，無論是先天遺傳或是後天影響都會造成咬合不正等影響。

鄭信忠說，小朋友有吸姆指、舌吞嚥、咬指甲、咬棉被等，原本齒列正常都可能造成齒列不正，引發咬合問題。小朋友若沒有在12歲換恆齒之前，改變習慣，齒列問題就可能一輩子尾隨。

他也說，咬合不正若未即時做好牙齒矯正，會造成咀嚼功能障礙、容易蛀牙、易引起牙周病、發音學習障礙、阻礙顎骨正常發育、假牙不易製作、易造成前齒外傷斷裂、顳顎關節障礙症、口腔黏膜容易受傷、心理障礙等。

衛福部心口司簡任技正陳少卿表示，許多矯正糾紛都是源自「醫病溝通不足」，醫師未給予患者正確的訊息，導致患者有高度期待，當期待落空時，就容易造成糾紛。

陳少卿說，最常接到的矯正的糾紛，以「調矯正器時，醫師是否會幫忙看蛀牙」？她說，矯正齒列多數屬於自費行為，但調整矯正器仍屬於醫療行為，牙醫師應同時協助看照患者的蛀牙情形。