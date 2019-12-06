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陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

2019-12-06 12:43聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

陽明山巴拉卡公路今因大雨造成土石崩塌北投警方在竹子湖派出所臉書粉絲專頁指出，目前路口設置管制點，道路封閉，欲行經該處的民眾，請更改行程。

北投警方調查，今天因山區大雨，陽金公路進入巴拉卡公路後150公尺處，發生山體滑坡，導致道路中斷，崩塌長度約50公尺，幸無人受傷，現場雙向人車無法通行。

北投警方目前在陽金公、巴拉卡公路口設置管制點封閉道路，也通知淡水警方配合管制上山車輛，並設立告示牌，目前雙向封閉，由大地工程處承包廠商搶通排除中。

北投警方呼籲，巴拉卡公路短時間內無法通行，上山民眾應提早改道或更改行程。

大雨影響，陽明山巴拉卡公路發生土石崩塌。圖／取自竹子湖派出所臉書粉絲專頁
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大雨影響，陽明山巴拉卡公路發生土石崩塌。圖／取自竹子湖派出所臉書粉絲專頁
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北投崩塌淡水

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