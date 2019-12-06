陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

陽明山巴拉卡公路今因大雨造成土石崩塌，北投警方在竹子湖派出所臉書粉絲專頁指出，目前路口設置管制點，道路封閉，欲行經該處的民眾，請更改行程。

北投警方調查，今天因山區大雨，陽金公路進入巴拉卡公路後150公尺處，發生山體滑坡，導致道路中斷，崩塌長度約50公尺，幸無人受傷，現場雙向人車無法通行。

北投警方目前在陽金公、巴拉卡公路口設置管制點封閉道路，也通知淡水警方配合管制上山車輛，並設立告示牌，目前雙向封閉，由大地工程處承包廠商搶通排除中。