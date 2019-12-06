氣象局：未達零度以下 氣象局明天清晨之前都有機會降雪

雪山369山莊今天凌晨出現冰霰，上午9點多已開始飄雪。圖／布農卡里布灣高山協作提供 分享 facebook 雪山傳出今天早上降下入冬以來第一場雪。對此，中央氣象局表示，明天清晨之前，3000公尺以上高山都有機會降雪。

氣象局預報員林柏東表示，雪山現在是負二度，水氣也比較多，的確是有可能下雪。不過氣象局因為在雪山沒有人員駐地，僅從影片無法確認是下雪或者是固態降水。

至於更高的玉山，林柏東表示，玉山今天至中午為止，溫度都在零度以上，所以現在還未下雪。到明天清晨之前，若溫度以及水氣配合，3000公尺以上高山，都還有機會降雪。