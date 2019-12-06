甲類大客車禁行重創草嶺觀光 髮夾彎加寬後終於解禁

南投縣「縣道149乙1k+600~4k+001」為雲林縣通往古坑草嶺必經道路，因南投縣政府考量安全公告為禁止甲類大客車通行路段，草嶺觀光休閒乏人問津，雲林縣政府與南投縣政府合作，透過交通工程改善四處髮夾彎，上月底該路段通過解禁，本月開放通行，雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱及地方人士希望可以振興雲林、南投觀光產業。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，南投縣政府102年公告該路段為禁止甲類大客車通行路段，造成大型旅遊團體不願前往，只有零星少數自由行，古坑草嶺觀光休閒乏人問津，嚴重影響當地觀光發展、旅館業及遊覽車業者生計。

張麗善聽取地方旅遊業者心聲，與林明溱會勘後，為徹底解決該路段安全問題，針對該路段四處髮夾彎由南投縣政府籌措經費約429萬5000元，將明溝加蓋、髮夾彎路面加寬，工程上月完工，經南投縣道路交通安全聯席會報通過解禁，調整為大客車應特別注意路段，並於本月開放通行。

張麗善說，感謝南投縣政府與雲林通力合作，讓雲林的觀光更為便利，希望未來雙方持續合作，遊客到南投也能到雲林一遊；縣議員賴淑娞是草嶺人，她感謝縣府協助，期待草嶺觀光風華再現；縣議員林岳璋也以實際行動力挺，已號召100多位遊客將在月底到草嶺一遊。

林明溱說，久聞雲嶺之丘的美景，他很想去參觀，觀光要多個亮點串聯，透過該路段解禁，未來可讓南投、雲林景點串聯，吸引更多遊客來訪。

汪令堯表示，雲林縣通往古坑草嶺的縣道149甲在921地震後中斷，經張麗善、副縣長謝淑亞向中央反映，已獲取中央補助，正在進行復建工程，緊接著還有新建跨清水溪橋工程，預計111年可望讓縣道149甲恢復通行，遊客到草嶺遊玩可省下30分鐘車程。