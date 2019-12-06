甲類大客車禁行重創草嶺觀光 髮夾彎加寬後終於解禁
南投縣「縣道149乙1k+600~4k+001」為雲林縣通往古坑草嶺必經道路，因南投縣政府考量安全公告為禁止甲類大客車通行路段，草嶺觀光休閒乏人問津，雲林縣政府與南投縣政府合作，透過交通工程改善四處髮夾彎，上月底該路段通過解禁，本月開放通行，雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱及地方人士希望可以振興雲林、南投觀光產業。
雲林縣府工務處長汪令堯表示，南投縣政府102年公告該路段為禁止甲類大客車通行路段，造成大型旅遊團體不願前往，只有零星少數自由行，古坑草嶺觀光休閒乏人問津，嚴重影響當地觀光發展、旅館業及遊覽車業者生計。
張麗善聽取地方旅遊業者心聲，與林明溱會勘後，為徹底解決該路段安全問題，針對該路段四處髮夾彎由南投縣政府籌措經費約429萬5000元，將明溝加蓋、髮夾彎路面加寬，工程上月完工，經南投縣道路交通安全聯席會報通過解禁，調整為大客車應特別注意路段，並於本月開放通行。
張麗善說，感謝南投縣政府與雲林通力合作，讓雲林的觀光更為便利，希望未來雙方持續合作，遊客到南投也能到雲林一遊；縣議員賴淑娞是草嶺人，她感謝縣府協助，期待草嶺觀光風華再現；縣議員林岳璋也以實際行動力挺，已號召100多位遊客將在月底到草嶺一遊。
林明溱說，久聞雲嶺之丘的美景，他很想去參觀，觀光要多個亮點串聯，透過該路段解禁，未來可讓南投、雲林景點串聯，吸引更多遊客來訪。
汪令堯表示，雲林縣通往古坑草嶺的縣道149甲在921地震後中斷，經張麗善、副縣長謝淑亞向中央反映，已獲取中央補助，正在進行復建工程，緊接著還有新建跨清水溪橋工程，預計111年可望讓縣道149甲恢復通行，遊客到草嶺遊玩可省下30分鐘車程。
另「701斗六-荷苞村-草嶺」DRTS需求反應式公車，台西客運亦配合大客車禁行路段解禁及假日大量乘車需求調整使用車輛及行駛動線，於假日及連續假日期間改以大客車載客，全長55公里，每週三至週日每天往返四班次，且提供2彈性繞駛路線及2隨招隨停路段，明年六月底前持電子票證刷卡上下車及全線免費乘坐，滿足草嶺地區民眾的就醫、就學、觀光與生活需求，歡迎民眾多加利用。
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