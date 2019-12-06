「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕

心理醫師邱永林在臉書分享看到的三名外送員無私分享自己送餐的經驗和撇步。 圖擷自 邱永林臉書 分享 facebook 台灣外送行業競爭激烈，幾家知名的外送平台搶食市場大餅，外送員雖然也是競爭對手，但也是互相學習的榜樣。心理醫師邱永林昨天（5日）在速食店看到一幕景象，3名外送員同時在等待客人訂的餐點，等待的過程中討論起裝置飲料的盒子，其中一人大方分享裝餐點的設備和撇步，如此無私的態度讓邱永林看了覺得很感動。

邱永林在自己臉書上PO出一張照片，他說昨天下雨但忘了帶傘，只好先在速食店裡等雨停。店裡頭還有3名外送員在等餐中，有2人是同一家外送平台的，在等餐過程中，其中一人拿出了一個硬膠盒並且將一杯飲料放進去，然後稍微調整一下後蓋上蓋子，這杯飲料就穩妥地固定在膠盒內。

另外2人看了很驚訝，還好奇的詢問哪裡買得到這個盒子，拿出盒子的外送員不僅據實以告，還不藏私的分享更多撇步，例如「盒子旁邊要塞幾號泡綿？如果是裝熱飲該如何調整？杯子太大或太小時如何加固？」這一幕讓邱永林看了非常感動，「3個素昧平生的陌生人，甚至可以說是競爭對手，竟然願意分享自己的工作秘訣！」原PO大讚「台灣人的職場優勢全在這一幕」。

他說如果每個人想辦法把工作做到最好，這就是「敬業」；願意教導他人經驗，就是「分享」，只要有了這兩樣法寶，在人力市場上，台灣人將一直保持炙手可熱。