「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕
台灣外送行業競爭激烈，幾家知名的外送平台搶食市場大餅，外送員雖然也是競爭對手，但也是互相學習的榜樣。心理醫師邱永林昨天（5日）在速食店看到一幕景象，3名外送員同時在等待客人訂的餐點，等待的過程中討論起裝置飲料的盒子，其中一人大方分享裝餐點的設備和撇步，如此無私的態度讓邱永林看了覺得很感動。
邱永林在自己臉書上PO出一張照片，他說昨天下雨但忘了帶傘，只好先在速食店裡等雨停。店裡頭還有3名外送員在等餐中，有2人是同一家外送平台的，在等餐過程中，其中一人拿出了一個硬膠盒並且將一杯飲料放進去，然後稍微調整一下後蓋上蓋子，這杯飲料就穩妥地固定在膠盒內。
另外2人看了很驚訝，還好奇的詢問哪裡買得到這個盒子，拿出盒子的外送員不僅據實以告，還不藏私的分享更多撇步，例如「盒子旁邊要塞幾號泡綿？如果是裝熱飲該如何調整？杯子太大或太小時如何加固？」這一幕讓邱永林看了非常感動，「3個素昧平生的陌生人，甚至可以說是競爭對手，竟然願意分享自己的工作秘訣！」原PO大讚「台灣人的職場優勢全在這一幕」。
他說如果每個人想辦法把工作做到最好，這就是「敬業」；願意教導他人經驗，就是「分享」，只要有了這兩樣法寶，在人力市場上，台灣人將一直保持炙手可熱。
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