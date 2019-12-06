婦女受暴造成全球的年損失 等同加拿大一整年預算

聯合國統計，2016年全球因應婦女暴力損耗的金錢，占全球國內GDP的2%，相當於加拿大一整年的經濟預算。行政院政務委員、社工系教授林萬億說，台灣是亞洲性別平等程度第一的國家，但去年光是女性暴力通報量就高達7萬4745件，還需政府、企業和個人持續投入預防和倡議，降低經濟損失。

林萬億今早出席勵馨基金會與匯豐銀行的終止暴力記者會。他說，性別暴力是高成本的傷害，聯合國將暴力帶來的成本加總，包括暴力後的醫藥費、庇護資源，還有延緩就業和教育的損失，再加上警政、社會福利、法律訴訟等支出，算出2016年全球婦女暴力帶來1.5兆美元的社會損失。

他說，澳洲政府與專家自行統計性別暴力損失，去年高達217億美元，比聯合國統計的113.8億美元還高。澳洲統計出三大損失面向，第一名是早產、嬰兒死亡、母體受傷，占四成八，其次是政府資產損失占三成六，再次是受害者收支損失，包括要上法庭、無法繼續就業。澳洲政府也表示，如果政府、司法、企業、社區不投入性別暴力的預防，25年後，澳洲對此損失將攀升到3200億美元。

林萬億說，國際報告表示，若各國社區、企業、職場動員投入性別暴力預防，能創造356到711億美元的價值，如果大家願意投入，如做志工、倡議相關議題，就能創造22到36億美元的價值。

林萬億指出，更重要的是要從教育著手，性別不平等的國家，婦女受害情形確實更嚴重。台灣性平程度高居亞洲第一，但還有很多要努力的空間。