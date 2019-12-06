長庚改寫國際治療建議 口腔癌T4b期手術存活率增三成

我國每年新增6000名口腔癌患者，且高比例為中晚期患者。過去國際上認為第四期局部侵犯程度較深（T4b腫瘤）的病人應接受非手術與放化療，不過林口長庚醫院研究發現，部分T4b患者接受手術治療反能提高三成存活率。

林口長庚醫院回顧分析口腔癌患者的治療情形與五年存活率，發現大部分T4b腫瘤患者可用開刀方式切除乾淨，接受手術者有五成存活率，而非手術者約只剩兩成存活率。換句話說，這群患者若接受手術治療，可提高三成存活率。

另外，過去國際治療準則建議，腫瘤大於4公分（T3腫瘤）或腫瘤侵犯神經等中度危險族群，需接受術後放化療。但林口長庚醫院觀察，兩成八的患者不用接受放化療，仍有相當好的存活率，且少了放化療的副作用，擁有較佳生活品質。這項治療準則今年9月獲刊於美國放射腫瘤學會官方雜誌（Int J Radiat Oncol Biol Phys），改寫了美國癌症聯合委員會（AJCC）與美國國家癌症資訊網（NCCN）過去的治療建議。

林口長庚醫院癌症中心副主任廖俊達表示，口腔癌手術對組織破壞性高，約有五成五的病人被切除骨頭，三成三的病人被切除皮膚。但術後放療將二度傷害組織，且放療有許多副作用，嚴重可能放射性骨壞死，因此醫師應替病人作完整評估。

林口長庚醫院癌症中心頭頸癌團隊因建立口腔癌全球治療準則，獲頒今年度國家生技醫療品質（SNQ）醫療院所類金獎。