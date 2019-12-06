潮旅店免費住一晚！板橋有吃又有玩　一個背包馬上入住

說到新北市板橋你會想到什麼呢？板橋擁有得天獨厚的交通位置，鄰近台北市西門町商圈，近年來四周商場林立、網美咖啡廳、早午餐店進駐，加上最受矚目的新北歡樂耶誕城，連續8年在板橋舉辦，帶動新板特區周邊觀光潮，讓旅客們吃飽拍好又玩滿。

想玩晚一點？那就住一晚吧！小編替大家整理好了板橋周圍景點，並爭取到了距離板橋車站只要5分鐘距離的年輕潮旅店--趣淘漫遊(Cham Cham Hotel )住宿券，接著看下去，跟著我們一起漫遊板橋，馬上安排一場兩天一夜的輕旅行吧！

設計潮旅店趣淘漫遊-台北外觀夜景。（圖／趣淘漫遊提供） 分享 facebook

1.435藝文特區

板橋435藝文特區不定時會舉辦展演活動。（圖／板橋435藝文特區提供） 分享 facebook

在板橋西側，遙對著一百五十多年前的林家花園，兩者有著古典與現代，東方與西方的對映之美。在435藝文特區裡，可以漫步小白石子上欣賞噴泉，走在各大小藝文展館裡遊覽名作，或偶爾在大劇場裡看看表演。周末不定時還有音樂表演，天氣晴朗時還可以帶著野餐墊到草地上野餐，享受悠閒的午後時光。

地址：新北市板橋區中正路435號

2.林家花園

板橋林家花園自12月12日起至2020年2月15日進行浪漫點燈儀式。（圖／取自新北市文化局粉絲團） 分享 facebook

有著百年歷史的古蹟，仿蘇州園林建築，免門票入場，各時段還有專人導覽，讓人不僅只是走馬看花，更能深入了解各區歷史，讓你不用出國也能看到清代絕美古蹟。而自12月12日起至2020年2月15日，新北市文化局在板橋林家花園打造「蝶舞光綴」光雕秀，每周五、六與耶誕節、元旦假期、西洋情人節等特定假日，晚間7點到9點，每15分鐘展演一場傳統文化與現代科技結合的光雕秀。林家花園入園門票為每人80元，凡設籍新北市之市民憑身分證可免費入場

地址：新北市板橋區西門街9號

3.新北耶誕城

2019新北耶誕城點燈景色。（圖／新北市觀光旅遊局提供） 分享 facebook

連續8年舉辦的新北耶誕城，今年主題魔法耶誕城，已於11/15開城，與大家歡慶48天直到2020年1月1日，活動包括四大不可缺席的打卡拍照區：光雕耶誕主燈秀、魔法精靈樹站前廣場燈區、卡娜赫拉萬坪公園燈區與夢幻光廊，是適合閨密好友與一家大小出遊的不二之選。

地址：新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）

板橋車站站前廣場（新北市板橋區縣民大道二段7號）

萬坪廣場（新北市板橋區文化路、新府路口）

4.黃石市場（生炒魷魚、蘿蔔糕、糯米腸）

板橋黃石市場知名美食蘿蔔糕。（圖／趣淘漫遊提供） 分享 facebook 板橋周邊美食高記生炒魷魚。（圖／趣淘漫遊提供） 分享 facebook

堪稱市場美食傳奇的高記生炒魷魚與蘿蔔糕、糯米腸，是許多板橋人從小吃到大的共同回憶，搭著老闆熱情地招呼聲，一熱賣就是幾十年，不管季節與天氣，這裡總是高朋滿座，想體驗在地人的日常，就來黃石市場準沒錯。

地址：新北市板橋區宮口街28號

5.六必居潮州 一品砂鍋粥

板橋知名美食六必居砂鍋粥。（圖／趣淘漫遊提供） 分享 facebook

開業15年，沒有訂位吃不到的板橋人氣美食，現點現做的正統砂鍋粥料理手法，加入滿滿的海鮮，濃郁鹹香粥品讓人垂涎三尺，另有豐富的熱炒菜單，平價又美味，凡為趣淘漫旅-台北房客可請飯店訂位，另有小菜招待。

地址：新北市板橋區民權路3號

6.merci café

板橋知名美食早午餐店merci café。（圖／趣淘漫遊提供） 分享 facebook

merci café是板橋在地名店，供應各式早午餐、義大利麵等餐點，亦是趣淘漫旅-台北特約餐廳，專案房客可至咖啡廳享用菜單上沒有的隱藏版早午餐，其它房客持房卡至店內消費早午餐，飲料則升級為美式或拿鐵。

地址：新北市板橋區新民街7巷17號

7.山本足體養身會館

國內外旅客最愛之一就是按摩，飯店特約商店山本足體養身會館，提供足部、全身按摩服務，趣淘漫旅-台北房客享有9折優惠，另有專車往返接送，享受尊榮款待。

地址：新北市板橋區漢生東路15號

以上地點距離趣淘漫遊Chan Chan Hotel開車皆10分鐘內可以抵達，如果累了隨時都可以回飯店休息！這就是住在這裡的好處啦！不僅如此，趣淘漫遊周邊環繞知名購物中心、影城與美食餐廳，更有傳統市場與夜市等最能感受地方飲食文化的饕客天堂。飯店佈置更是新潮，簡約時尚的logo燈箱，是旅客必拍打卡區，客房運用清爽簡約設計，還有畫家梵谷的畫作壁紙，搭配木質多功能音箱與瑞士設計電話、丹寧燈具與繽紛家具備品相呼應，若忘了帶手機充電器，音箱則變身成為無線充電設備，房內各角落充滿驚喜，引入設計潮流與新科技體驗。

UDN走跳世界送你入住趣淘漫遊旅店。（圖／趣淘漫遊提供） 分享 facebook

說了那麼多，只要加入UDN走跳世界粉絲專頁，並在抽獎PO文下留言「你最想和誰一起去兩天一夜輕旅行？」Tag兩位好友，就有機會抽中「趣淘漫遊-台北」雙人住宿券唷！

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至12月10日上午11:59止。

◎得獎獎項：「 趣淘漫遊－台北」雙人平日住宿券。（8組）

※本券假日及特殊假期恕不適用，詳細使用方式以票券說明為主。

◎活動方式： 加入UDN走跳世界粉絲團，並留言「你最想和誰一起去兩天一夜輕旅行？」，EX,我最想和OOO、XXX一起去兩天一夜輕旅行。就有機會獲得好禮，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：12月11日

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請主動聯繫小編，並回覆個人完整資料（臉書帳號、真實姓名、電話、身分證後五碼）至信箱udnimc@gmail.com，才算完成獲獎程序。得獎者收到領獎通知後，需攜帶身分證明文件至聯合報（新北市汐止區大同路一段369號）領取，如需代領，需提供代領者個人資料，並攜帶身分證明文件領取。（本票券為有價票券，恕不寄送）

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。