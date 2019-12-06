北台灣8縣市發特報 台北市提防大豪雨

中央氣象局上午10時再發布豪雨特報。根據氣象局警報，中部以北的8縣市都要留意豪雨或大雨，台北市更要注意大豪雨。

氣象局指出，受東北季風及南方雲系影響，今天台北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新北市山區、基隆北海岸及宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區有局部大雨發生的機率。