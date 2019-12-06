讓台北上班族掉淚…這所學校31元午餐雙主菜配越光米

每人每餐31元預算的學校午餐能吃什麼，雲林結合在地農民及企業補助，化不可能為可能。臉書農業粉專「韋恩的食農生活」貼出一張日前斗南高中學校午餐照片，國產牛豬雙主餐，讓外食族頻頻流口水。

韋恩表示，這是朋友實拍雲林縣斗南高中的營養午餐，可以說是震驚了所有外食族，尤其是會讓台北的上班族掉眼淚。這道營養午餐不僅做到雙主菜，有燴牛柳與炒黑胡椒豬柳，配菜為炒小白菜還有斗南越光米飯、義式番茄湯，附餐的小點心黑糖饅頭。

他說，如果在台北的自助餐店，這樣至少90元起跳，難怪斗南高中學生吃光光。韋恩說，深究這些食材，都是台灣農業界的頂級貨色，說這樣一頓90元，其實也太低估。

這些食材都是來自雲林，且大有來頭，斗南越光米是冠軍米；牛肉來自芸彰牧場，是少數的台灣本土牛的牧場；豬肉來自良作工場及台全珍豬。但雲林高、國中小營養午餐每人每餐食材費僅31元，怎麼能吃這麼好?

韋恩臉書發文表示，這是來自當地各農場的愛心，以及雲林縣政府畜產科的媒合，還有雲林縣政府向台塑集團募得的加菜金合作促成。

雲林的高中、國中小營養午餐每人每餐食材費原本僅有23.8元的預算，今年加上台塑六輕回饋金，每餐為31元。依照2017年統計，雲林縣每餐為23.81元，遠不及嘉義市43.04元、台北市51.4元，更比全國平均值30.9元少了7.1元。雲林縣今年2月爭取加菜，每人每餐補助7.1元， 預估一年經費8500萬元，則由台塑支應，追上平均值。

韋恩表示，雲林本來就是農業大縣，縣政府嘗試媒合營養午餐使用在地優質畜禽產品，讓學校可以盡量選購在地食材；牧場業者本著造福在地學子的心，以成本價供應牛肉等認證食材；學校營養師、午餐秘書也是功不可沒；大家共同促成，讓學子可以在有限的營養午餐經費裡，吃得比一般營養午餐還豐富，而且又是在地食材，不僅新鮮，又富有食農教育意義。