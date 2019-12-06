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達五成就可依比例領補助 交通部放寬國際包機補助門檻

2019-12-06 10:42聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今年7月山東航空班機載157名旅客，首航到花蓮。本報資料照片
今年7月山東航空班機載157名旅客，首航到花蓮。本報資料照片
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為招攬國際觀光客來台，觀光局將再放寬國際包機補助人數門檻，客座數達五成即可依比例補助 ，另為鼓勵國際客延長在台旅遊天數，入境包機旅客在台停留達7天6夜以上者也將增額補助旅行社。新方案已獲交通部核定，待完成法制作業後，近日可上路。

交通部觀光局擴大秋冬國旅補助，截至11月底申請突破357萬人次。而繼減免台灣中、南、東部機場地勤費及降落費後，近日將再放寬國際包機補助門檻，另也擬將補助旅行業者赴海外、拓展來台旅客市場。

交通部表示，我國實施國際包機獎助已行之有年，針對日、韓、俄、港澳等地區均已訂定不同補助額度。但有旅行社業者反映，現行入境補助門檻為包機旅客實際搭載數須達客座數七成，往往面臨招募不達門檻，一毛錢都領不到，降低拓展包機來台的誘因，於是向交通部長林佳龍陳情。

觀光局日前因此提出「推動境外包機旅客來台獎助要點」修正草案，針對桃機及松機以外的機場，入境包機旅客實際搭載數，每架次只要達五成以上，即可依旅客數比例核給獎助金；達七成以上則回歸原獎助規定，盼將國際客引流至中、南、東部，修正案已獲交通部核定。

此次修正也新增規定，抵離桃機及松機以外之入境包機旅客，明年6月30日前在台停留7天6夜以上者，可增額補助旅行社每位旅客新台幣1000元。另為促進屏東恆春機場國際包機，新增「抵達恆春機場入境包機旅客實際搭載數達50以上者」可獲補助，高於50人則每位旅客可另增額補助旅行社新台幣600元。

旅行社機場觀光

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