非洲豬瘟防疫破口？ 網購捕鼠夾附肉腸寄來台灣

中國大陸非洲豬瘟疫情仍嚴峻，防疫不該鬆懈。但本報接獲民眾投訴，上網購買捕鼠器，大陸賣家隨附誘鼠腸寄來台灣；在國內購物平台搜尋，確實可查到貨源來自中國大陸的類似產品，未經檢疫的誘鼠腸直接進入台灣，恐讓台灣暴露在疫情風險中。

網購產品千百種難防堵，農委會表示，「動物傳染病防治條例」本周完成三讀，其中新增對網路商務平台管理條文。如果販售境外動物檢疫物，可依法處以3至15萬元罰鍰，加強網購平台的責任，且可連續處罰直到改善，待總統公告後就可實施。

農委會副主委黃金城表示，網購平台應該要負起相關責任，之前因為非洲豬瘟防疫問題，農委會已經告知國內各大商務平台必須把關，如果還是允許上架，平台應該負相關責任。

黃金城表示，現在郵件包裹都有X光百分百檢驗，但重點放在食品類，民眾購買捕鼠夾非食品，可能剛好被擋住，也可能是檢疫犬疏忽。

他說，有時候買主不知道買了某件物品會附贈品，若買主知道，請要求對方不要附上肉類產品；因為對岸民眾可能沒有此防疫警覺，防疫工作還是要靠國人自覺。

農委會防檢局長馮海東表示，防檢局有工作人員在網路搜索，找到有風險的產品，就會要求平台下架。他說，海外肉腸進來，平台業者有責任，賣家也有責任，但網路賣家可能不在國內，法律可能也處罰不到。