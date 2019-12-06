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氣象局：晚上起又一波冷氣團 明晨低溫探10、11度

2019-12-06 09:01聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今天持續溼冷一天，中央氣象局表示，晚間開始一波新的大陸冷氣團來台，明後天低溫再下降，且因輻射冷卻效應影響，西半部沿海空曠地區清晨可能出現10度、11度低溫，下周一之後回溫，各地高溫上看22到27度。

氣象局預報員王品翔表示，今天北台灣、東北部地區降雨狀況仍持續，不排除還有局部大雨或豪雨發生機會。中南部山區、花東山區雨勢比較明顯，平地也有一些降雨。

今天各地天氣冷颼颼，根據氣象局資料顯示，今天本島最低溫出現在新竹寶山鄉11.9度，王品翔表示，今天高溫只有南部、花東接近20度，其他地區都在20度以下。

王品翔表示，今天晚間開始新的一波冷氣團南下，預計影響到周末。他說，因為這一波冷氣團水氣比較少，明天開始，除了北部、東北部還有局部短暫雨之外，其他地區降雨緩和。

王品翔表示，因為這波空氣比較乾，沒有下雨，周末到下周一，中南部白天高溫可上看23到25度，北台灣也有20度左右，但受輻射冷卻影響，西半部沿海空曠地區清晨有可能出現10度、11度的低溫。

王品翔說，下周一後冷氣團減弱，整體氣溫回升，各地低溫在15到18度左右，白天中南部高溫25到27度、北部21度、22度、東半部22、24度。

今天北台灣、東北部地區降雨狀況仍持續，不排除還有局部大雨或豪雨發生機會。圖／氣象...
今天北台灣、東北部地區降雨狀況仍持續，不排除還有局部大雨或豪雨發生機會。圖／氣象局提供
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