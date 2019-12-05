用區塊鏈護食安 池上米外銷杜拜還送到教宗餐桌

區塊鏈技術不再冷冰冰，反而能守護跟民眾緊密相關的食安。奧丁丁集團執行長王俊凱透過區塊鏈「可溯源」、「不可篡改」的特性，協助台東青農打造有機米生產履歷，造成大轟動，不但吸引外媒採訪，還外銷到杜拜、美國南加州，甚至送上教宗的餐桌。

台東池上青農魏瑞廷去年與奧丁丁集團合作，成為第一個使用區塊鏈製作生產履歷的稻農，從播種、收割、碾米到包裝過程都隨時「上鏈」。

魏瑞廷指出，台灣官方農產品產銷履歷是定期填寫且追溯項目有限，區塊鏈則是「活的」履歷，即時填寫、不可篡改，連用哪種肥料都一清二楚，避免有人便宜行事濫用化肥或混米。

魏瑞廷說，由於具備清楚的生產履歷，稻米外銷通路也變廣，目前已賣到香港、美國南加州跟杜拜。信奉天主教的他，今年八月還寄了快一百公斤的有機米到梵蒂岡，透過我國大使館協助，再由樞機主教檢視生產履歷確認沒問題後，成為教宗當天享用的午餐。

台灣有機米擄獲教宗的胃，魏瑞廷坦言「很爽」，還得到兩張教宗賜予的「降福狀 」，證明台灣農業很強，可以利用區塊鏈走向國際，更想告訴教宗「台灣很在乎梵蒂岡」。

2014年台灣爆發劣油風暴，啟發王俊凱的「食安魂」，自己跟小農牧場談了契約，讓孩子能喝有品質的鮮奶，還自己在池上找了塊地種大麥。他認為，台灣食安問題層出不窮，若能從最源頭的農民端開始「將所有原料上鏈」，再延伸至食品大廠製造端，未來出問題就可查證，且資料無法被摧毀，保障消費者權益。