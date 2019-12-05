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國光劇團「夢紅樓」 邀觀眾用手機向乾隆皇進貢寶物

2019-12-05 21:25聯合報 記者陳宛茜／即時報導

傳統京劇也玩高科技！國光劇團清宮大戲「夢紅樓．乾隆與和珅」明天於國家戲劇院登場。此一新編京劇不僅

融合宮廷秘史與文學經典，更結合現代科技，請觀眾利用手機一起參與舞台設計，讓觀眾設計的專屬寶物出現在乾隆皇的多寶格中。

繼2014「康熙與鰲拜」、2016「孝莊與多爾袞」後，國光劇團推出第三部清宮大戲「夢紅樓．乾隆與和珅」，大膽引用文學經典「紅樓夢」，切入乾隆與和珅的君臣關係，開掘觀覽帝國衰敗的獨特視角。

本劇主軸描寫乾隆晚年與親信大臣和珅的互動，透過溫宇航飾演的和珅，如何從儀表翩翩的機敏才子一步一步體察上意，深入君心，設立「議罪銀」制度替皇帝充實內務府、撫慰乾隆畢生無法抹去的喪妻之痛，最終成為比乾隆親生兒子更親密的心腹。

而唐文華飾演的乾隆，雖站在十全武功的盛世巔峰，卻仍不免在生命消逝的恐懼、對愛情的眷戀及對權力的渴望之間搖擺。該劇安排乾隆神遊「太虛幻境」，從紅樓夢的「風月寶鑑」中看到大清帝國命運的隱喻。

哈佛大學講座教授、中研院院士王德威現身說法，指出此劇揉合盛清宮廷秘史與中國古典小説的「聖經」—紅樓夢，藉小説銘刻禁忌，以及人性的欲望本源。「美丰儀，富才智」的和珅潛入乾隆幽密的感情世界，這對千古君臣情勝父子，一體兩面，相互包庇，隱含的是內在無止盡的驕奢欲望。

導演戴君芳提出「多寶格」的視覺構思，以「皇帝的玩具箱」意象構築「遊戲的空間」與「空間的遊戲」，舞台上清宮與紅樓、真實與虛幻交互穿梭，不僅隱喻乾隆的內心世界與大清縮影，也隱喻和珅的機關算盡，在舞台視覺美術上展現極大巧思。

國光劇團更結合現代科技，設計特別互動遊戲「多寶獻藝」，在演出前邀請觀眾利用手機一起參與多寶格的創造，設計個人專屬的寶物進貢皇帝，成品將會即時投影在現場舞台上，成為多寶格的一部份。

「夢紅樓．乾隆與和珅」主軸描寫乾隆晚年與親信大臣和珅的互動。圖/國光劇團提供
「夢紅樓．乾隆與和珅」主軸描寫乾隆晚年與親信大臣和珅的互動。圖/國光劇團提供
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紅樓夢京劇

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