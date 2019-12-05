送餐快、沒優惠 外送生意變差？網曝這點是關鍵

很多優惠都沒了，而且現在訂餐快很多，讓原PO不禁詢問外送公司是不是不行了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近年來懶人經濟興起，外送行業也越來越盛行，不過日前卻有網友發文表示，以前免運外送大概都要40分鐘，但現在卻只要20多分鐘，而且很多優惠都沒了，不禁讓他詢問「Foodpanda生意是不是變糟糕了」。

昨（4日）一名網友在PTT發文透露，以前免運時外送都需要等大概40分鐘才會送到，不過現在外送顯示只需要20多分鐘，原PO實際測試後發現很多優惠都沒了，而且現在訂餐快很多，但是餐點和優惠的部分一直在縮水，讓原PO不禁好奇詢問「兩家外送公司是不是不行了」。

文章一出立刻引起網友熱議，許多網友留言表示「養的時期過了，現在要換利囉」、「是錢快燒完了」、「今年一定倒」、「除非上班，晚上大家能外出誰要外送」、「能再撐一年就要偷笑了」、「吃過一、兩次苦頭就少用了」、「優惠本來就是慢慢收回來，怕一口氣拿掉客人都跑了」。

也有網友表示，Foodpanda只有上午9點到下午5點上班時間才有免運，「這東西本來就誰便宜就找誰啊」，也有許多人透露免運費是關鍵，「最近都沒免運，不想訂」、「沒免運就不訂」、「免運差很多」、「目前有優惠才用居多」、「外送費好貴，寧願自己去買」。