護理師好累！台大近九成日休不到半小時

「根據工會調查，86%護理師無法休息滿30分鐘」、「請據實填寫問卷，反映真實狀況」台大醫院企業工會成員在寒流冰雨中高舉標語，向醫院門口往來的員工發傳單，因為院方這星期正在調查護理人員上班日休息情況，有些病房卻只問「有無吃飯」。工會呼籲護理人員勇於誠實填寫，反映實況。

本身是護理師的台大醫院企業工會理事長陳愛蓉表示，勞基法規定護理師每工作4小時就要休息30分鐘，若勞檢發現未達成，院方恐被開罰。

日前工會小規模調查發現，86%病房護理師休息不到半小時，向院方反應上述調查結果，建請改善，並且告知院方若不服工會調查結果，可以另行調查，沒想到醫院真的開始做院內調查，從12月2日開始，為期一周。

陳愛蓉說，醫院此次調查不但未說明原因，令護理師心生困惑，部分病房甚至只問「有無用餐休息」。工會對此感到不可思議，醫院主管怎麼可能不知道很多護理師常只有不到十分鐘扒飯？

工會擔心院方調查出過度美化的結果，延宕適切檢討改善的時間，因此決定調查期間每天到東址門口發傳單解釋，呼籲護理師勇於誠實填報，希望調查都能反映真實，作為明年初雙方會議的討論基礎。

昨天第一次發傳單的過程受到不少阻撓，包括醫院駐衛警和警察都來勸離，責怪工會害醫院沒面子。今天因為低溫潮濕，人潮駐足聆聽的時間明顯縮短，保全和警察也僅短暫關切即離去。