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護理師好累！台大近九成日休不到半小時

2019-12-05 18:51聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

「根據工會調查，86%護理師無法休息滿30分鐘」、「請據實填寫問卷，反映真實狀況」台大醫院企業工會成員在寒流冰雨中高舉標語，向醫院門口往來的員工發傳單，因為院方這星期正在調查護理人員上班日休息情況，有些病房卻只問「有無吃飯」。工會呼籲護理人員勇於誠實填寫，反映實況。

本身是護理師的台大醫院企業工會理事長陳愛蓉表示，勞基法規定護理師每工作4小時就要休息30分鐘，若勞檢發現未達成，院方恐被開罰。

日前工會小規模調查發現，86%病房護理師休息不到半小時，向院方反應上述調查結果，建請改善，並且告知院方若不服工會調查結果，可以另行調查，沒想到醫院真的開始做院內調查，從12月2日開始，為期一周。

陳愛蓉說，醫院此次調查不但未說明原因，令護理師心生困惑，部分病房甚至只問「有無用餐休息」。工會對此感到不可思議，醫院主管怎麼可能不知道很多護理師常只有不到十分鐘扒飯？

工會擔心院方調查出過度美化的結果，延宕適切檢討改善的時間，因此決定調查期間每天到東址門口發傳單解釋，呼籲護理師勇於誠實填報，希望調查都能反映真實，作為明年初雙方會議的討論基礎。

昨天第一次發傳單的過程受到不少阻撓，包括醫院駐衛警和警察都來勸離，責怪工會害醫院沒面子。今天因為低溫潮濕，人潮駐足聆聽的時間明顯縮短，保全和警察也僅短暫關切即離去。

聲援者表示，工會沒有什麼管道可以向員工傳達訊息，沒有權限使用全院信箱，院內閒置的公布欄也不讓工會貼軟性活動的海報，只好用最土法煉鋼的方式。只要院內調查還在進行，工會還是要盡所能宣傳，希望鼓勵員工勇敢填報真實狀況。

台大醫院調查護理師有無依法工作四小時休息半小時，部分病房只問「有無用餐休息」，引...
台大醫院調查護理師有無依法工作四小時休息半小時，部分病房只問「有無用餐休息」，引發工會不滿。記者邱宜君／攝影
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台大醫院企業工會成員高舉標語，發傳單，因為院方本周正在調查護理人員上班日的休息情...
台大醫院企業工會成員高舉標語，發傳單，因為院方本周正在調查護理人員上班日的休息情況，工會呼籲護理人員勇於誠實填寫，反映實況。記者邱宜君／攝影
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護理師台大醫院警察

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