電腦不只能選土豆 醫院大秀智慧醫療

2019台灣醫療科技展熱鬧展開，從今（5）日起連展四天。今年展場幾乎各家醫院都主打「智能」與「醫療」的結合，包括使用AI技術預測心房顫動、協助診斷切片檢查結果，以及可容納400種品項又能避免拿錯藥的智慧調劑台。

台北榮總便在攤位展示該院運用AI技術協助看診，以心房顫動影像AI系統為例，透過影像檢查即可判斷心房顫動患者的病發位置，並在術前預測手術復發率，以便醫師和病患說明，達到醫病決策共享的目標。另外，北榮也將AI運用在青光眼、視網膜病變等影像判讀上，協助醫師提高診斷準確率，從過去小於40%提升至90%。

而電腦除了「可以選土豆」，現在還能「選藥品」。彰化基督教醫院便自行研發「智慧調劑台」，藉由視覺、聽覺和感知等智慧提示，降低調劑失誤率，減輕藥師壓力。彰基藥學部藥師郭正睿表示，除了位置指示燈、抽屜自動彈開裝置外，當藥師手放錯位置，系統還會發出警示音，提醒「拿錯了」。且過去一個調劑台只能放70種品項的藥品，該院研發的調劑台可容納400種品項。

另外，針對管制藥品，彰基也研發管理系統，不但詳實紀錄每一筆用藥，也主動連結班表，請假的人無法進入系統取藥，以防拿錯藥品、劑量，甚至醫護人員監守自盜。

其餘醫療機構也推出各項特色醫療，認為新光醫院鎖定銀髮族，推出全人醫療、智慧照護，讓樂齡生活更便利。馬偕則將展場佈置成「真實」醫院樣貌，展示該院利用智慧化系統管理手術室、即時病人呼救，以及主動防治醫院暴力等。