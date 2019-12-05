親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兒福買房惹爭議
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

電腦不只能選土豆 醫院大秀智慧醫療

2019-12-05 18:13聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

2019台灣醫療科技展熱鬧展開，從今（5）日起連展四天。今年展場幾乎各家醫院都主打「智能」與「醫療」的結合，包括使用AI技術預測心房顫動、協助診斷切片檢查結果，以及可容納400種品項又能避免拿錯藥的智慧調劑台。

台北榮總便在攤位展示該院運用AI技術協助看診，以心房顫動影像AI系統為例，透過影像檢查即可判斷心房顫動患者的病發位置，並在術前預測手術復發率，以便醫師和病患說明，達到醫病決策共享的目標。另外，北榮也將AI運用在青光眼、視網膜病變等影像判讀上，協助醫師提高診斷準確率，從過去小於40%提升至90%。

而電腦除了「可以選土豆」，現在還能「選藥品」。彰化基督教醫院便自行研發「智慧調劑台」，藉由視覺、聽覺和感知等智慧提示，降低調劑失誤率，減輕藥師壓力。彰基藥學部藥師郭正睿表示，除了位置指示燈、抽屜自動彈開裝置外，當藥師手放錯位置，系統還會發出警示音，提醒「拿錯了」。且過去一個調劑台只能放70種品項的藥品，該院研發的調劑台可容納400種品項。

另外，針對管制藥品，彰基也研發管理系統，不但詳實紀錄每一筆用藥，也主動連結班表，請假的人無法進入系統取藥，以防拿錯藥品、劑量，甚至醫護人員監守自盜。

其餘醫療機構也推出各項特色醫療，認為新光醫院鎖定銀髮族，推出全人醫療、智慧照護，讓樂齡生活更便利。馬偕則將展場佈置成「真實」醫院樣貌，展示該院利用智慧化系統管理手術室、即時病人呼救，以及主動防治醫院暴力等。

台灣醫療科技展邁入第三屆，於南港展覽館二館開展，來自17國、500多家廠商、近1900多個攤位參展。展期自12月5日至12月8日，連展四天。

彰基藥學部藥師郭正睿說明該院研發的「智慧調劑台」。記者楊雅棠/攝影
彰基藥學部藥師郭正睿說明該院研發的「智慧調劑台」。記者楊雅棠/攝影
分享
北榮展出AI在醫療診斷及手術上的運用。記者楊雅棠/攝影
北榮展出AI在醫療診斷及手術上的運用。記者楊雅棠/攝影
分享

AI手術醫師

延伸閱讀

醫療科技展 友華秀「多層次藥物釋放技術」研發...

醫療科技展／電腦嘛會選大腸癌 國泰醫院展AI...

台大AI精準判斷傷口及皮膚病 醫療科技展備受...

醫療科技展／天晟醫院讓Line變成長照課後聯...

醫療科技展開展 佳世達、友達、中光電秀技術

醫療科技展登場 參展大爆炸

相關新聞

國旅秋冬補助再延長 林佳龍：陸客不來、我們自己來

2019-12-05 18:03

陸客不來 南部觀光業者嘆：政府補助台中以北才有感

2019-12-05 17:10

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

即時幫兒童CPR 存活率達6成

2019-12-05 18:26

減少送錯藥機率 北醫附醫設病房智慧藥箱

2019-12-05 17:48

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:10

華航明年首飛宿霧 開航未稅價5060元起

2019-12-05 16:56

在「有」與「沒有」之間：醫院裡的床位政治學

2019-12-05 16:28

細胞療法緩患者疼痛副作用 花蓮慈濟續拚新適應症

2019-12-05 16:25

醫療科技展／電腦嘛會選大腸癌 國泰醫院展AI腸道內視鏡

2019-12-05 16:10

台大AI精準判斷傷口及皮膚病 醫療科技展備受矚目

2019-12-05 16:08

「團隊很重要！」 彰基助47歲的她一圓生子夢

2019-12-05 16:08

醫療科技展／天晟醫院讓Line變成長照課後聯絡簿

2019-12-05 16:07

醫療科技展／基因檢查夯 台大醫院明年健檢可做

2019-12-05 16:06

辦簽證好麻煩？業者打出「代辦簽證」限時「買一送一」

2019-12-05 15:52

店員曝「炒泡麵」成本超低廉？網友反應神展開

2019-12-05 15:49

「懶人經濟」滿地開花 台北市議員苗博雅：勞務關係釐清晰 外送好放心

2019-12-05 15:46

蓋哈特炫琴技 宋旭鈞詮釋異鄉情懷

2019-12-05 15:31

影／山羌犄角再生的100天 都在福山植物園被他拍下來了

2019-12-05 15:07

這地區官員的名片堪稱「全台討論度最高」 網友好評不斷：想收集

2019-12-05 15:00

遠航去年165名旅客空中驚魂 運安會調查出爐

2019-12-05 14:40

泰簽又轉彎！9日起恢復舊制 新制明年3月才實施

2019-12-05 14:40

雨下到明天！冷氣團接力 周末急凍到12度

2019-12-05 14:40

服務業科技化 如何提高消費者「心占率」？

2019-12-05 14:30

台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

2019-12-05 14:21

救活率相差1倍 兒童心臟停止 僅1成作CPR

2019-12-05 14:21

醫師：臭氧比PM2.5更難防

2019-12-05 14:18

環署：我國空品標準比美國嚴、比WHO寬鬆

2019-12-05 14:15

高屏臭氧濃度超過WHO警戒值 環團：官方無視數值失準

2019-12-05 14:14

33年的回憶！儂特利「Lotteria」招牌遭撤　全台剩1間

2019-12-05 14:12

泰簽新制延後 已上傳的申請案仍待泰辦說明

2019-12-05 13:49

五月天強勢回歸 桃捷再推演唱會專屬彩繪列車

2019-12-05 13:37

國旅秋冬補助延長到1月底 旅宿業讚「絕對有幫助」

2019-12-05 13:31

澎湖冬季旅遊補助再加碼 澎澄飯店房型免費升等

2019-12-05 13:20

下周油價估大降0.4元 可望終止連四漲

2019-12-05 12:53

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

環團指我國臭氧標準寬鬆 環保署：將管制臭氧前驅物

2019-12-05 12:20

冬季猝死案 環團認為臭氧危害大

2019-12-05 12:15

戴口罩沒用！臭氧比PM2.5更難防 醫籲濃度高時別出門

2019-12-05 12:10
看更多

熱門文章

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46

入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

2019-12-04 21:24

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

周末急凍到12℃ 高山今明有望降雪

2019-12-05 01:05

他月底離職遭「扣薪一天」怨不合理 網友一面倒挺公司

2019-12-05 09:27

國旅秋冬補助 林佳龍宣布延長到1月底

2019-12-05 11:57

吳德榮：明下午大陸冷氣團南下 各地將更濕冷

2019-12-05 07:55

傳泰簽將取消財力證明 泰總理府：政策未改變

2019-12-04 21:25

東北季風遇南方雲系 今晚到明晨低溫下探14度

2019-12-04 20:51

大車行車視野輔助系統 明年沒裝最重可吊照

2019-12-04 21:35

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

2019-12-04 21:52

為何在高價位內湖區購屋？兒盟：捷運沿線沒適合

2019-12-05 00:02

台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

2019-12-05 14:21

泡溫泉+健行好暖 適合冬天走的3條北部溫泉步道

2019-12-04 20:55

33年的回憶！儂特利「Lotteria」招牌遭撤　全台剩1間

2019-12-05 14:12

新竹寶山11.8度 氣象局：周末又有一波冷氣團

2019-12-05 09:46

泰國簽證新制惹民怨 政院：目前不會改變泰人來台免簽

2019-12-04 20:31

送屠場遭電擊 澳洲退役純種馬被做成寵物飼料　

2019-12-05 11:32

7-11「OPEN！大氣球遊行」走跳高雄！卡娜赫拉、查理布朗、蠟筆小新都加入可愛陣線

2019-12-05 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top