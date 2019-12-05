親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兒福買房惹爭議
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

即時幫兒童CPR 存活率達6成

2019-12-05 18:26台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

長庚醫院5日發佈的研究報告顯示，台灣平均每個月有1.5名兒童發生心跳停止的情況，醫師則呼籲，發現兒童心臟停止時，旁人或父母一定要勇敢幫忙做CPR心肺復甦術，到院前有心跳的兒童存活率可增加至6成。

長庚醫院對兒童死因進行複查，發現台灣有逾7成的兒童心臟停止案例發生在家裡，約有一半是小於1歲的幼兒，然而父母常因恐懼或對CPR陌生而不敢幫孩子急救。兒少中心主任醫師李嶸說：「不要遲疑或害怕幫心臟停止的兒童做CPR，因為存活率會增加1倍！」

吳昌騰醫師也在現場示範，以雙手交疊，掌根向下壓急救對象胸部30下後，再以口對口呼吸吹入2口氣，30比2的口訣進行急救。他指出，如果超過5分鐘腦部就會開始受損，因此到院前幫兒童做心肺復甦術就顯得更重要，「如果兒童到院前就心跳停止，只有1成多可以活到出院。」

「缺氧5分鐘腦細胞就會開始受傷，超過10分鐘則會有不可逆的損傷。」李嶸醫師補充。兒童常因呼吸道窒息導致心臟停止，但當場接受CPR救助者只有1成，遠低於國外平均的35%，原因是台灣民眾並無正確的急救觀念。李嶸最後強調，任何人看到孩子有異狀都應即時伸出援手，因為「早1秒急救，增1倍存活。」

【更多精采內容，詳見

醫師CPR長庚

延伸閱讀

最強熬夜急救神器！YSL「仙人掌超級精華」讓...

防心跳驟停 App可查北市AED位置

救活率相差1倍 兒童心臟停止 僅1成作CPR

兒童心臟停止 僅一成作CPR長庚籲全民伸援手

不菸不酒無心臟病史…台南壯年員警猝死 留下一...

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活...

相關新聞

國旅秋冬補助再延長 林佳龍：陸客不來、我們自己來

2019-12-05 18:03

陸客不來 南部觀光業者嘆：政府補助台中以北才有感

2019-12-05 17:10

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

電腦不只能選土豆 醫院大秀智慧醫療

2019-12-05 18:13

減少送錯藥機率 北醫附醫設病房智慧藥箱

2019-12-05 17:48

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:10

華航明年首飛宿霧 開航未稅價5060元起

2019-12-05 16:56

在「有」與「沒有」之間：醫院裡的床位政治學

2019-12-05 16:28

熱門文章

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46

入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

2019-12-04 21:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top