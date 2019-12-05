即時幫兒童CPR 存活率達6成

長庚醫院5日發佈的研究報告顯示，台灣平均每個月有1.5名兒童發生心跳停止的情況，醫師則呼籲，發現兒童心臟停止時，旁人或父母一定要勇敢幫忙做CPR心肺復甦術，到院前有心跳的兒童存活率可增加至6成。

長庚醫院對兒童死因進行複查，發現台灣有逾7成的兒童心臟停止案例發生在家裡，約有一半是小於1歲的幼兒，然而父母常因恐懼或對CPR陌生而不敢幫孩子急救。兒少中心主任醫師李嶸說：「不要遲疑或害怕幫心臟停止的兒童做CPR，因為存活率會增加1倍！」

吳昌騰醫師也在現場示範，以雙手交疊，掌根向下壓急救對象胸部30下後，再以口對口呼吸吹入2口氣，30比2的口訣進行急救。他指出，如果超過5分鐘腦部就會開始受損，因此到院前幫兒童做心肺復甦術就顯得更重要，「如果兒童到院前就心跳停止，只有1成多可以活到出院。」

「缺氧5分鐘腦細胞就會開始受傷，超過10分鐘則會有不可逆的損傷。」李嶸醫師補充。兒童常因呼吸道窒息導致心臟停止，但當場接受CPR救助者只有1成，遠低於國外平均的35%，原因是台灣民眾並無正確的急救觀念。李嶸最後強調，任何人看到孩子有異狀都應即時伸出援手，因為「早1秒急救，增1倍存活。」

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