親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兒福買房惹爭議
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

減少送錯藥機率 北醫附醫設病房智慧藥箱

2019-12-05 17:48聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

東部某醫院今年初被爆料，護理人員注射過量抗生素，護理人員發現後，主動告知家屬，但仍無法消彌家屬對醫療團隊的不滿。醫療現場最常出現的醫療疏失以「給藥錯誤」最常見，為避免類似情形，台北醫學大學附設醫院引進智能藥品系統，縮短送藥至病房的時間，也能降低錯誤給藥的機率。

台北醫學大學附設醫院藥劑部副主任王爾瑩說，只要是人都可能會犯錯，但醫療現場涉及病人健康，相對於其他行業，更難忍受錯誤發生，醫療錯誤上，最常見以給藥錯誤為大宗，每一家醫院對於給藥雖然都會制定SOP，但仍可能有疏漏，特別是住院患者需要緊急用藥時，時間緊縮的壓力下，更容易發生錯誤。

王爾瑩說，給藥常見的錯誤，像是劑量過量或過少、泡錯藥劑、針劑施打速度過快或過慢等。北醫附醫引進智能藥品庫存管理系統，從上游引進藥品時就導入智能庫存方式，藥品放進對應的格子內後，醫師處方開立後，藥劑師就能直接取藥，核對藥名以及藥品。

住院患者也常常需要調整用藥，為了降低錯誤以及送藥的速度，院內病房直接安裝藥品備品儲放裝置，王爾瑩說，以內科病房為例，最常使用的藥物為三高用藥，就會先把三高用藥放置在病房護理站的智能藥品儲放裝置，只要臨時有需求，就能省下傳送藥品往返的時間。

過去，醫師開立立即給藥的藥品，礙於人手不足等因素，可能要等候70分鐘左右，如今把藥品備品安裝在病房內，最快能在醫師開立處方後1分鐘內完成給藥，不僅大幅降低速度，也能避免給藥錯誤的情形發生。

台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，北醫附醫近年積極導入智慧醫院的概念，從掛號、報到、繳費、加護病房等，皆已有AI的蹤跡，此舉有助於提升院內提升整體的服務以及醫療照顧品質。

台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰今於醫療科技展，展示智能藥品庫存管理系統。記者陳雨...
台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰今於醫療科技展，展示智能藥品庫存管理系統。記者陳雨鑫／攝影
分享

北醫醫師患者

延伸閱讀

醫療科技展登場 威盛遠傳秀傳醫院秀智慧病房卡

創新論壇／徐旭東：企業數位化 當5G早鳥

創新論壇／陳瑞杰：健康照護 啟動變革

經濟日報2019創新論壇 產業大咖看好5G新...

徐旭東：各行各業做好數位化準備 可加速迎向5...

創新論壇／朱志洋：5G工廠 製造業新趨勢

相關新聞

國旅秋冬補助再延長 林佳龍：陸客不來、我們自己來

2019-12-05 18:03

陸客不來 南部觀光業者嘆：政府補助台中以北才有感

2019-12-05 17:10

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

即時幫兒童CPR 存活率達6成

2019-12-05 18:26

電腦不只能選土豆 醫院大秀智慧醫療

2019-12-05 18:13

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:10

華航明年首飛宿霧 開航未稅價5060元起

2019-12-05 16:56

在「有」與「沒有」之間：醫院裡的床位政治學

2019-12-05 16:28

細胞療法緩患者疼痛副作用 花蓮慈濟續拚新適應症

2019-12-05 16:25

醫療科技展／電腦嘛會選大腸癌 國泰醫院展AI腸道內視鏡

2019-12-05 16:10

台大AI精準判斷傷口及皮膚病 醫療科技展備受矚目

2019-12-05 16:08

「團隊很重要！」 彰基助47歲的她一圓生子夢

2019-12-05 16:08

醫療科技展／天晟醫院讓Line變成長照課後聯絡簿

2019-12-05 16:07

醫療科技展／基因檢查夯 台大醫院明年健檢可做

2019-12-05 16:06

辦簽證好麻煩？業者打出「代辦簽證」限時「買一送一」

2019-12-05 15:52

店員曝「炒泡麵」成本超低廉？網友反應神展開

2019-12-05 15:49

「懶人經濟」滿地開花 台北市議員苗博雅：勞務關係釐清晰 外送好放心

2019-12-05 15:46

蓋哈特炫琴技 宋旭鈞詮釋異鄉情懷

2019-12-05 15:31

影／山羌犄角再生的100天 都在福山植物園被他拍下來了

2019-12-05 15:07

這地區官員的名片堪稱「全台討論度最高」 網友好評不斷：想收集

2019-12-05 15:00

遠航去年165名旅客空中驚魂 運安會調查出爐

2019-12-05 14:40

泰簽又轉彎！9日起恢復舊制 新制明年3月才實施

2019-12-05 14:40

雨下到明天！冷氣團接力 周末急凍到12度

2019-12-05 14:40

服務業科技化 如何提高消費者「心占率」？

2019-12-05 14:30

台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

2019-12-05 14:21

救活率相差1倍 兒童心臟停止 僅1成作CPR

2019-12-05 14:21

醫師：臭氧比PM2.5更難防

2019-12-05 14:18

環署：我國空品標準比美國嚴、比WHO寬鬆

2019-12-05 14:15

高屏臭氧濃度超過WHO警戒值 環團：官方無視數值失準

2019-12-05 14:14

33年的回憶！儂特利「Lotteria」招牌遭撤　全台剩1間

2019-12-05 14:12

泰簽新制延後 已上傳的申請案仍待泰辦說明

2019-12-05 13:49

五月天強勢回歸 桃捷再推演唱會專屬彩繪列車

2019-12-05 13:37

國旅秋冬補助延長到1月底 旅宿業讚「絕對有幫助」

2019-12-05 13:31

澎湖冬季旅遊補助再加碼 澎澄飯店房型免費升等

2019-12-05 13:20

下周油價估大降0.4元 可望終止連四漲

2019-12-05 12:53

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

環團指我國臭氧標準寬鬆 環保署：將管制臭氧前驅物

2019-12-05 12:20

冬季猝死案 環團認為臭氧危害大

2019-12-05 12:15

戴口罩沒用！臭氧比PM2.5更難防 醫籲濃度高時別出門

2019-12-05 12:10
看更多

熱門文章

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46

入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

2019-12-04 21:24

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

周末急凍到12℃ 高山今明有望降雪

2019-12-05 01:05

他月底離職遭「扣薪一天」怨不合理 網友一面倒挺公司

2019-12-05 09:27

國旅秋冬補助 林佳龍宣布延長到1月底

2019-12-05 11:57

吳德榮：明下午大陸冷氣團南下 各地將更濕冷

2019-12-05 07:55

傳泰簽將取消財力證明 泰總理府：政策未改變

2019-12-04 21:25

東北季風遇南方雲系 今晚到明晨低溫下探14度

2019-12-04 20:51

大車行車視野輔助系統 明年沒裝最重可吊照

2019-12-04 21:35

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

2019-12-04 21:52

為何在高價位內湖區購屋？兒盟：捷運沿線沒適合

2019-12-05 00:02

台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

2019-12-05 14:21

泡溫泉+健行好暖 適合冬天走的3條北部溫泉步道

2019-12-04 20:55

33年的回憶！儂特利「Lotteria」招牌遭撤　全台剩1間

2019-12-05 14:12

新竹寶山11.8度 氣象局：周末又有一波冷氣團

2019-12-05 09:46

泰國簽證新制惹民怨 政院：目前不會改變泰人來台免簽

2019-12-04 20:31

送屠場遭電擊 澳洲退役純種馬被做成寵物飼料　

2019-12-05 11:32

7-11「OPEN！大氣球遊行」走跳高雄！卡娜赫拉、查理布朗、蠟筆小新都加入可愛陣線

2019-12-05 11:19

聯勸事前溝通 勵馨辦公室選新店地下室

2019-12-05 00:04

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

2019-12-05 13:49

每日星座運勢／射手細微變動得靈感　有利創意設計

2019-12-05 00:00

房仲指雙北必有便宜商辦 兒盟：有業者拒賣公益團體

2019-12-04 19:48

凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

2019-12-05 12:55

【母女之間】鐘阿Ki／收藏三十三年的孕婦裝

2019-12-05 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／如果母愛可以重來

2019-12-05 06:00

國旅秋冬補助延長到1月底 旅宿業讚「絕對有幫助」

2019-12-05 13:31

店員曝「炒泡麵」成本超低廉？網友反應神展開

2019-12-05 15:49

男一日體驗家管喊爽 網嗆「那你不要工作」

2019-12-04 21:35

【美味記憶】shu tsai／食橘正好

2019-12-05 06:00

台61線通霄日落大道 網選台灣最美公路

2019-12-05 01:11

戴口罩沒用！臭氧比PM2.5更難防 醫籲濃度高時別出門

2019-12-05 12:10

電子簽證網站不穩 泰辦放大假不回訊

2019-12-05 11:40

台北站人力荒剪票員常被罵哭 窗口只開1/3客訴爆多

2019-12-05 11:02

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

夜市抵用券 延用到春節後

2019-12-05 01:09

劍湖山2020跨年極光煙火秀長達566秒 歌手J.Sheon壓軸

2019-12-05 11:32

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

誠品書店台港陸最賣暢銷書 蔡康永拿下三冠王

2019-12-04 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top