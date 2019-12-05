減少送錯藥機率 北醫附醫設病房智慧藥箱

東部某醫院今年初被爆料，護理人員注射過量抗生素，護理人員發現後，主動告知家屬，但仍無法消彌家屬對醫療團隊的不滿。醫療現場最常出現的醫療疏失以「給藥錯誤」最常見，為避免類似情形，台北醫學大學附設醫院引進智能藥品系統，縮短送藥至病房的時間，也能降低錯誤給藥的機率。

台北醫學大學附設醫院藥劑部副主任王爾瑩說，只要是人都可能會犯錯，但醫療現場涉及病人健康，相對於其他行業，更難忍受錯誤發生，醫療錯誤上，最常見以給藥錯誤為大宗，每一家醫院對於給藥雖然都會制定SOP，但仍可能有疏漏，特別是住院患者需要緊急用藥時，時間緊縮的壓力下，更容易發生錯誤。

王爾瑩說，給藥常見的錯誤，像是劑量過量或過少、泡錯藥劑、針劑施打速度過快或過慢等。北醫附醫引進智能藥品庫存管理系統，從上游引進藥品時就導入智能庫存方式，藥品放進對應的格子內後，醫師處方開立後，藥劑師就能直接取藥，核對藥名以及藥品。

住院患者也常常需要調整用藥，為了降低錯誤以及送藥的速度，院內病房直接安裝藥品備品儲放裝置，王爾瑩說，以內科病房為例，最常使用的藥物為三高用藥，就會先把三高用藥放置在病房護理站的智能藥品儲放裝置，只要臨時有需求，就能省下傳送藥品往返的時間。

過去，醫師開立立即給藥的藥品，礙於人手不足等因素，可能要等候70分鐘左右，如今把藥品備品安裝在病房內，最快能在醫師開立處方後1分鐘內完成給藥，不僅大幅降低速度，也能避免給藥錯誤的情形發生。