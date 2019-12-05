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陸客不來 南部觀光業者嘆：政府補助台中以北才有感

2019-12-05 17:10聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

親民黨副總統候選人余湘今天下午到高雄市參加「2019全國觀光年會」，近年陸客緊縮導致觀光業受創，南台灣觀光業者抱怨，官方版與民間版的數字落差很大，質疑政府補助的受惠對象只到台中以北，南台灣感受不到。余湘表示，台灣不能沒有大陸市場，應與大陸溝通以緩和兩岸關係，親民黨會在11日在台北舉辦座談會，對外公布觀光政策。

北中南觀光業者齊聚高雄實踐大學高雄校區舉辦觀光年會，主辦單位邀請國民黨、民進黨與親民黨三黨候選人參與論壇，主題為「2020選後中央政府如何帶領產業拚觀光」，親民黨副總統候選人余湘與發言人張碩文與觀光業者一起座談。

大高雄觀光協會理事長、花鄉旅宿集團創辦人鍾新富表示，近些年國內旅館景氣不佳，但官方與民間數字相差很大，以高雄來說，很多旅館都面臨關門，但官方文字卻很好聽，官方數字與民間差距很大，不解為何北部生意好做，南部卻完全感受不到。

台南觀光協會理事賴金瑞反映，台南小吃與水果都很好吃，觀光條件很好，不解觀光為何如此難經營，外國旅客似乎集中在台中以北的區域觀光，高雄機場喊遷數十年沒有成功，很多國際線要從桃園出入境，外國旅客來台或者南部人出國皆不方便，南北都需要大機場，「我們南部很可憐，中央要聽見南部人的心聲，讓資源平均一點」。

座談會後余湘受訪，媒體詢問親民黨如何看待陸客觀光縮減現況，以及對於蔡政府的南向政策有何看法。余湘表態不批評政府的南向政策，不過陸客部分，她認為，台灣可以好好跟中國大陸談，若大家溝通坐下來聊，兩岸關係可以和緩一點，不會那麼緊張；大陸可以沒有台灣市場，台灣不可能沒有大陸市場，全球70％的經濟都在大陸發展，台灣不可能置身事外。

余湘說，我們可從鄰國經驗來學習，如韓國影劇行銷是政府支持贊助，泰國則有餐飲認證，日本首相安倍晉三也是以觀光立國觀點爭取主辦奧運，這些是我們可以學習的地方。

張碩文指出，全世界都在爭取中國大陸14億的人口紅利，台灣不可以把它推走，我們應該把自己的觀光旅遊準備好，迎接世界所有的客人來台灣。

全台觀光業者齊聚高雄舉辦觀光年會，親民黨副總統候選人余湘（右三）出席論壇，陸客緊...
全台觀光業者齊聚高雄舉辦觀光年會，親民黨副總統候選人余湘（右三）出席論壇，陸客緊縮讓不少觀光業者哀鴻遍野，余湘認為兩岸應多溝通以化解緊張關係。記者徐白櫻／攝影
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余湘親民黨陸客

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