細胞療法緩患者疼痛副作用 花蓮慈濟續拚新適應症

花蓮慈濟醫院獲國內第三張細胞治療許可，九月下旬已收治二名大腸直腸癌患者，展開細胞治療療程，患者原先飽受化療副作用所苦，接受治療後原先副作用逐漸消失，觀察患者，也未因為細胞療法產生其他副作用，目前已有四名癌末患者，準備接受治療，後續也將持續向衛福部申請新適應症，嘉惠更多患者。

癌症長年位居十大死因之首，癌症治療除了手術、化療、放療、標靶等方式，衛福部通過特管辦法後，細胞治療成了新選擇。花蓮慈濟醫院精準醫療中心主任李啟誠表示，花蓮慈濟目前申請的細胞療法為CIK細胞治療，將患者血液於體外純化，經訓練及培養細胞三周後，刺激體內免疫細胞活化，以攻擊體內癌細胞。

林欣榮表示，今年9月下旬，已收治2名患者接受細胞治療，一名為65歲的陳姓患者，為大腸癌轉移，另一名為57歲的邱姓患者為直腸癌轉移。陳姓患者因術後以及化療藥物的副作用，常讓他感到身體疼痛，並且難以久坐，目前接受細胞治療後，先前的治療副作用明顯改善，邱姓患者現階段也未見有其副作用。

林欣榮表示，部分患者對細胞療法仍在觀望階段，衛福部細胞療法特管辦法規定嚴苛，從實驗室、培養細胞品質，到執行醫療的團隊等，統統皆有規定，另細胞療法的費用、成果等也被要求統統上網，以各國而言都是非常嚴謹的規定。