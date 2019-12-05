細胞療法緩患者疼痛副作用 花蓮慈濟續拚新適應症
花蓮慈濟醫院獲國內第三張細胞治療許可，九月下旬已收治二名大腸直腸癌患者，展開細胞治療療程，患者原先飽受化療副作用所苦，接受治療後原先副作用逐漸消失，觀察患者，也未因為細胞療法產生其他副作用，目前已有四名癌末患者，準備接受治療，後續也將持續向衛福部申請新適應症，嘉惠更多患者。
癌症長年位居十大死因之首，癌症治療除了手術、化療、放療、標靶等方式，衛福部通過特管辦法後，細胞治療成了新選擇。花蓮慈濟醫院精準醫療中心主任李啟誠表示，花蓮慈濟目前申請的細胞療法為CIK細胞治療，將患者血液於體外純化，經訓練及培養細胞三周後，刺激體內免疫細胞活化，以攻擊體內癌細胞。
林欣榮表示，今年9月下旬，已收治2名患者接受細胞治療，一名為65歲的陳姓患者，為大腸癌轉移，另一名為57歲的邱姓患者為直腸癌轉移。陳姓患者因術後以及化療藥物的副作用，常讓他感到身體疼痛，並且難以久坐，目前接受細胞治療後，先前的治療副作用明顯改善，邱姓患者現階段也未見有其副作用。
林欣榮表示，部分患者對細胞療法仍在觀望階段，衛福部細胞療法特管辦法規定嚴苛，從實驗室、培養細胞品質，到執行醫療的團隊等，統統皆有規定，另細胞療法的費用、成果等也被要求統統上網，以各國而言都是非常嚴謹的規定。
林欣榮表示，現階段雖僅申請核准CIK細胞治療，陸續還有九件細胞治療申請計畫正在審查中，包含字體免疫細胞治療第一期到第三期的實體癌只要經標準治療無效，將可接受細胞療法，其餘的則是自體脂肪幹細胞、自體骨髓間質幹細胞，可針對退化性關節炎、慢性缺血性腦中風、脊椎損傷、軟組織缺損等。
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