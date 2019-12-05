醫療科技展／電腦嘛會選大腸癌 國泰醫院展AI腸道內視鏡

2019年台灣醫療科技展今天登場，近年AI人工智慧風潮吹進醫院，每年都是醫療科技展重要看點之一，國泰醫院今年特別展出腸道內視鏡影像AI系統，讓前幾年讓人朗朗上口的廣告台詞「電腦嘛會選土豆」搖身一變，AI成為醫師的另一雙眼睛，讓肉眼難判斷的腸道瘜肉無所遁形。

大腸癌發生人數連續第11年盤踞10大癌症之首，根據國民健康署最新105年癌症登記資料統計，每天約有41個人罹患大腸癌，每年約1萬5千人罹患大腸癌，早期偵測並確診疾病成為存活關鍵。

國泰醫院消化內科主任洪志聖指出，受到腸道的轉彎或角度影響，或病人清腸不完全等外在條件限制下，單憑肉眼判斷內視鏡影像時，有些微小瘜肉並不容易被察覺到。

因此，國泰醫院攜手雲象科技研發腸道內視鏡影像AI系統，協助醫師在執行內視鏡檢查時，系統可同步以每秒30次的頻率偵測腸道並標示出瘜肉，即時輔助醫師判讀，大幅降低檢查可能產生疏漏，目前研發的AI系統已有高達95%以上的瘜肉偵測率。

除運用AI找出大腸瘜肉，國泰醫院也與廣達共同合作於心血管中心病房全面導入的智慧病房，可即時紀錄與指導患者用藥、護理師也可透過隨身智能手機傳送護理囑言給病人，為符合臨床照護現況特別規劃越南文、印尼文等多國囑言，幫助照顧病人外籍勞工更全面掌握照護須知，提升照護品質。