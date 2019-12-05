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醫療科技展／電腦嘛會選大腸癌 國泰醫院展AI腸道內視鏡

2019-12-05 16:10聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

2019年台灣醫療科技展今天登場，近年AI人工智慧風潮吹進醫院，每年都是醫療科技展重要看點之一，國泰醫院今年特別展出腸道內視鏡影像AI系統，讓前幾年讓人朗朗上口的廣告台詞「電腦嘛會選土豆」搖身一變，AI成為醫師的另一雙眼睛，讓肉眼難判斷的腸道瘜肉無所遁形。

大腸癌發生人數連續第11年盤踞10大癌症之首，根據國民健康署最新105年癌症登記資料統計，每天約有41個人罹患大腸癌，每年約1萬5千人罹患大腸癌，早期偵測並確診疾病成為存活關鍵。

國泰醫院消化內科主任洪志聖指出，受到腸道的轉彎或角度影響，或病人清腸不完全等外在條件限制下，單憑肉眼判斷內視鏡影像時，有些微小瘜肉並不容易被察覺到。

因此，國泰醫院攜手雲象科技研發腸道內視鏡影像AI系統，協助醫師在執行內視鏡檢查時，系統可同步以每秒30次的頻率偵測腸道並標示出瘜肉，即時輔助醫師判讀，大幅降低檢查可能產生疏漏，目前研發的AI系統已有高達95%以上的瘜肉偵測率。

除運用AI找出大腸瘜肉，國泰醫院也與廣達共同合作於心血管中心病房全面導入的智慧病房，可即時紀錄與指導患者用藥、護理師也可透過隨身智能手機傳送護理囑言給病人，為符合臨床照護現況特別規劃越南文、印尼文等多國囑言，幫助照顧病人外籍勞工更全面掌握照護須知，提升照護品質。

國泰健康管理以國泰醫學中心資源為後盾，這次活動現場營養師將與民眾互動「健康讀吃術」，用塔羅牌集結各國料理，透過有趣的占卜提供正確的飲食觀念；此外，健康管理師將以「潛在健康力測驗」線上遊戲，讓民眾了解身體健康指數，並建議民眾改善健康及預防醫學之道。

個人化組合式互動護理指導，依護理師推播及病人點選的護理指導主動搜尋相關主題資訊推...
個人化組合式互動護理指導，依護理師推播及病人點選的護理指導主動搜尋相關主題資訊推薦給病人，如病人點閱認識糖尿病，床邊系統會自動推播糖尿病飲食、糖尿病與運動、胰島素注射等成套的相關衛教資訊。圖／國泰醫院提供
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國泰醫院得腸道內視鏡影像AI系統，可同步以每秒30次的頻率偵測腸道並標示出瘜肉，...
國泰醫院得腸道內視鏡影像AI系統，可同步以每秒30次的頻率偵測腸道並標示出瘜肉，即時輔助醫師判讀，目前研發的AI系統已有高達95%以上的瘜肉偵測率。圖／國泰醫院提供
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