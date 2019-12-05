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「團隊很重要！」 彰基助47歲的她一圓生子夢

2019-12-05 16:08聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

劉女士已四十七歲，第一段婚姻時曾自然產下二男一女，卅八歲時接受結紮手術。由於再婚，為了和現在的先生孕育屬於兩人「愛的結晶」，因此接受輸卵管接通手術，希望再次懷孕。但由於劉女士已過四十歲高齡且堅持使用自己的卵，終於在彰化基督教醫院專業團隊努力下，成功受孕並將於明年生產。

彰基體系國際婦女醫療院長蔡鴻德表示，現在年過四十求診的不孕夫妻愈來愈多，每個月約十五到廿個案例。但是高齡婦女，尤其四十歲以上卵巢老化、功能差，失敗機率高，通常四十七歲自卵懷孕率僅百分之一。因此當劉女士前來就醫時，醫師曾勸她用「借卵」的方式做試管嬰兒

但劉女士堅持用自己的卵與現任老公生下愛的結晶，因此醫師先以賀爾蒙前驅物質幫助她「養卵」，終於成功取得一顆卵子。

蔡鴻德表示，治療不孕症「團隊很重要」。由於劉女士只取出一顆卵子，精卵結合後僅培養二至三天，分裂出六至十個細胞後，便送去冷凍，以維持胚胎品質，待母體狀態穩定再植入。因此胚胎師的技術、經驗以及實驗室環境設備便非常重要，包括溫度、溼度，以及有毒揮發物質和懸浮微粒等空氣品質都必須嚴格控管。

所幸，胚胎植入後兩週經抽血檢驗，劉女士確認懷孕，目前已懷孕五個月，且唐氏症篩檢也無虞，是目前全球第二高齡的自卵懷孕紀錄。

但是蔡鴻德表示，試管嬰兒只有成功和失敗兩個結果，「孩子抱到手上才是成功」。因此他提醒，雖然現在不孕症技術已經大幅提升，但高齡生產仍有糖尿病、高血壓等風險，建議還是提前規畫凍卵生育時機，較能順利一圓生子夢。

蔡鴻德表示，現在年過四十求診的不孕夫妻愈來愈多，每個月約十五到廿個案例。記者楊雅...
蔡鴻德表示，現在年過四十求診的不孕夫妻愈來愈多，每個月約十五到廿個案例。記者楊雅棠/攝影
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治療不孕症「團隊很重要」。圖/彰化基督教醫院提供
治療不孕症「團隊很重要」。圖/彰化基督教醫院提供
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懷孕試管嬰兒手術

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