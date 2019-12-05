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醫療科技展／天晟醫院讓Line變成長照課後聯絡簿

2019-12-05 16:07聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

2019台灣醫療科技展今天在南港展覽館登場，台灣醫療在銀髮海嘯的推動下，逐漸走向醫養結合，其中做的最徹底的天晟醫院，今年特別展示「Jubo智慧照護平台」，透過雲端科技、人工智慧，讓家屬透過Line掌握待在長照據點長輩生理監測數據，及今日伙食、課表，宛如長輩「課後聯絡簿」。

台灣今年第三度舉辦醫療科技展，今日上午起至12月8日在南港展覽館登場，今年以智慧醫院、細胞療法、精準檢測、預防照護等大健康產業為主軸聯合參展，海內外完整呈現台灣在數位醫療能量，最新的治療方案，還有微創、醫療AI、手術機器人，及質子及重粒子等醫療設備重裝登場。

天成醫療體系董事長張育美表示，過去對醫療的想像限於治療疾病，但事實上，第一線的臨床經驗，卻始終能最看到醫療需求。大健康產業就是建構於醫療直接參與科技、生技研發，以天晟醫院為例，從醫療專業出發跨足長照服務，提供居家復健、居家護理、居家醫療、居家藥事等5G居家服務。

天晟醫院院長蔡芳生說，結合中壢天晟和楊梅天晟兩家教學醫院資源，以醫療為核心，天成旗下有5個A級長照據點、4個日照中心和3個護理之家。不同程度失能、失智長輩都能享受醫養一條龍服務，由專業醫師、藥師及護理人員定期巡視，減輕照護者負擔，避免「一人倒全家倒」的長照悲歌。

但將長者送托至據點，照顧者總掛心著長輩健康狀況，天晟和jubo合作設計「智慧照護平台」，類似Line聊天機器人，家屬只要在專屬Line聊天視窗中點選長輩健康狀況，就能掌握血壓、心跳和血糖監測數據。該數據不僅傳遞給家屬，也會記錄於照護員及醫療人員手中，自動發送異常狀況通知。

蔡芳生說，家屬也會好奇長輩在據點的活動及伙食，只要在點選「今天吃什麼」或「今天做什麼」，就能看到據點的當日菜色及課程表，「就好像孩子上學會在聯絡簿紀錄學校生活」有助於創造家人間話題。現場民眾可攤位實際體驗從手機裝置掌握家人的狀況。

另外，天成醫療體系今年特別設計線上長照需求問卷，蔡芳生說，一般民眾難以在長輩失能、失智後，知道當下需要的長照服務。現場民眾只需到天晟攤位填選長輩下肢功能、近一年是否曾跌倒、體力下降程度等問題，系統就會馬上顯示長輩所需長照資源，同時提供長照架接服務及相關教育。

今年特別展示「Jubo智慧照護平台」，透過雲端科技、人工智慧，讓家屬透過Line...
今年特別展示「Jubo智慧照護平台」，透過雲端科技、人工智慧，讓家屬透過Line掌握待在長照據點長輩生理監測數據，及今日伙食、課表，宛如長輩「課後聯絡簿」。記者陳婕翎／攝影
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