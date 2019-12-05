醫療科技展／基因檢查夯 台大醫院明年健檢可做

台大醫院今年參與醫療科技展，展前推出「全基因體檢查」抽獎活動，五位幸運兒今到現場聽台大教授分別講解檢查報告。台大醫院基因體序列檢查個案目前大多是經醫師評估有醫療需求，才轉介到基因醫學部做檢測，明年中預計擴大服務範圍，一般民眾經台大健檢中心也可以預約檢查。

台大醫院副院長吳明賢表示，過去在治療病人，同樣診斷的處置方法都差不多，就像是單一尺碼的鞋子，不見得適合每個人，後來才從癌症及各項慢性病的治療進步中，慢慢發展出精準醫療。至於基因定序，只要取2cc血液，不但有助於精準醫療，甚至可做到精準預防和精準健康促進，是更前端的，遠在疾病發生之前。

舉例來說，因為每種藥物的效果和副作用會受到個人基因多型性的影響，以前病人必須要經過多次換藥的一番折騰，醫師也要絞盡腦汁做追蹤檢查，才能找到最適合病人的藥。今天如果醫師可以事先參考病人的藥物基因體資訊，就能避開會導致過敏、藥效會太強或太弱的選項，直接找到最適合病人的藥物。

另外，美國醫學遺傳學與基因體學學會建議有59個基因，其中23個為遺傳性癌症，大約有一成癌症病人屬於此類；其中19個為基因為心律不整或心肌病變，7個為血管及身體結構類，10個為其他類。吳明賢表示，基因定序不是診斷，是類似科學算命，因此對一般民眾來說就像無字天書，需要專業解讀，萬一解釋得不好，會讓人無所適從，如同驚弓之鳥。

30歲的許小姐是「全基因體檢查」抽獎活動的幸運中獎者之一，她說自己曾經是護理人員，對遺傳疾病風險略有概念，因此事前有點緊張，確認檢測結果無異常，終於鬆了一口氣，覺得自己幸運獲得一份年終大禮。40歲的中獎人陳先生則說，有些人看到健檢紅字就很怕，但他因為有醫療資訊分析相關背景，很快就能聽懂醫師的說明，也對這次檢查結果很滿意。

吳明賢表示，有某個基因變異是一回事，但會不會發病，除了要看這個遺傳變異的穿透性，還要看後天環境因素。有些基因變異的穿透性高，七、八成會發病，也有些是多因子的共同決定，只要透過後天的生活習慣和環境因素去注意，有機會預防發生。