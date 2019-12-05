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醫療科技展／基因檢查夯 台大醫院明年健檢可做

2019-12-05 16:06聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

台大醫院今年參與醫療科技展，展前推出「全基因體檢查」抽獎活動，五位幸運兒今到現場聽台大教授分別講解檢查報告。台大醫院基因體序列檢查個案目前大多是經醫師評估有醫療需求，才轉介到基因醫學部做檢測，明年中預計擴大服務範圍，一般民眾經台大健檢中心也可以預約檢查。

台大醫院副院長吳明賢表示，過去在治療病人，同樣診斷的處置方法都差不多，就像是單一尺碼的鞋子，不見得適合每個人，後來才從癌症及各項慢性病的治療進步中，慢慢發展出精準醫療。至於基因定序，只要取2cc血液，不但有助於精準醫療，甚至可做到精準預防和精準健康促進，是更前端的，遠在疾病發生之前。

舉例來說，因為每種藥物的效果和副作用會受到個人基因多型性的影響，以前病人必須要經過多次換藥的一番折騰，醫師也要絞盡腦汁做追蹤檢查，才能找到最適合病人的藥。今天如果醫師可以事先參考病人的藥物基因體資訊，就能避開會導致過敏、藥效會太強或太弱的選項，直接找到最適合病人的藥物。

另外，美國醫學遺傳學與基因體學學會建議有59個基因，其中23個為遺傳性癌症，大約有一成癌症病人屬於此類；其中19個為基因為心律不整或心肌病變，7個為血管及身體結構類，10個為其他類。吳明賢表示，基因定序不是診斷，是類似科學算命，因此對一般民眾來說就像無字天書，需要專業解讀，萬一解釋得不好，會讓人無所適從，如同驚弓之鳥。

30歲的許小姐是「全基因體檢查」抽獎活動的幸運中獎者之一，她說自己曾經是護理人員，對遺傳疾病風險略有概念，因此事前有點緊張，確認檢測結果無異常，終於鬆了一口氣，覺得自己幸運獲得一份年終大禮。40歲的中獎人陳先生則說，有些人看到健檢紅字就很怕，但他因為有醫療資訊分析相關背景，很快就能聽懂醫師的說明，也對這次檢查結果很滿意。

吳明賢表示，有某個基因變異是一回事，但會不會發病，除了要看這個遺傳變異的穿透性，還要看後天環境因素。有些基因變異的穿透性高，七、八成會發病，也有些是多因子的共同決定，只要透過後天的生活習慣和環境因素去注意，有機會預防發生。

吳明賢說，台大醫院擁有歷史悠久且非常優秀的基因醫學部，可以提供高品質的檢測及專業的諮詢服務，只是醫院低調不擅宣傳，因此較不為人知。台大健檢中心人員透露，預計明年中開始可提供相關檢測服務，全套的基因體定序目前價格是92500元，項目較少的全外顯子定序是32500元。

台大醫院參加2019醫療科技展。圖為台大醫院基因學部暨小兒部主治醫師胡務亮（右一...
台大醫院參加2019醫療科技展。圖為台大醫院基因學部暨小兒部主治醫師胡務亮（右一）、台大醫院副院長吳明賢（右三）、台大生醫電子與資訊學研究所教授賴飛羆（右四）、台大醫院心血管中心主任陳益祥（右五）、台大醫院整形外科主任戴浩志（左四）。記者邱宜君／攝影
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台大醫院基因學部暨小兒部主治醫師胡務亮正在解說全基因體定序結果。記者邱宜君／攝影
台大醫院基因學部暨小兒部主治醫師胡務亮正在解說全基因體定序結果。記者邱宜君／攝影
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基因台大醫院醫師

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