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蓋哈特炫琴技 宋旭鈞詮釋異鄉情懷

2019-12-05 15:31台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

德國大提琴家阿爾班•蓋哈特試奏簡短曲目，或拉或彈讓人沉浸在音色之美。（photo...
德國大提琴家阿爾班•蓋哈特試奏簡短曲目，或拉或彈讓人沉浸在音色之美。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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俄羅斯大師交響樂3連發！NSO國家交響樂團6日帶來《琴炫俄羅斯》，由台灣出生、國際知名的宋旭鈞指揮，聯手德國大提琴演奏家阿爾班•蓋哈特，將詮釋蕭斯塔科維契《慶典序曲》、普羅科菲夫《交響協奏曲》、拉赫瑪尼諾夫《第3號交響曲》等經典。

墨索里尼的大提琴

大提琴家阿爾班•蓋哈特表示，這次來台是48小時快閃，但如果沒家累真想多待幾天，上次來過特別想念台灣美食。普羅科菲夫的曲目不只對大提琴的演繹上很難，對樂團也是難度很高的曲子，蓋哈特分析，因為小提琴的音域偏高，音色往往能超越整個樂團，相比之下，大提琴則是被整個樂團包覆。

台灣之子世界級指揮

指揮宋旭鈞表示，小時候在中興新村出生，很榮幸可以回台灣演出，台灣永遠是充滿歸屬感的地方。在德國跟很多俄羅斯背景的人共事，對蕭斯塔科維契並不陌生，慶典序曲寫在俄羅斯10月革命的時候，但10年後才正式發表，隱含了不向當前社會屈服的意志。拉赫曼尼諾夫作曲同樣有隱含的意義，將跟樂團共同努力讓大家聽見其中味道。

宋旭鈞師事小松長生、小澤征爾與拉圖，2006~2008年擔任柏林喜歌劇院首席指揮，演出《費加洛的婚禮》、《弄臣》、《杜蘭朵》，2010年起擔任瑪格德劇院音樂總監，指揮過《拉美莫的露琪亞》、《魔彈射手》等首演製作，曾任阿馬里洛交響、卡尤加室內音樂總監，2009~2013年任大阪交響樂團首席客座指揮，活躍於國際樂壇。

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交響樂團俄羅斯德國

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