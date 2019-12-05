台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

房價、物價都超高，台北是否真為宜居城市？ 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據外國網站「InterNations」調查全球82個城市，公布2020世界上最適合居住的城市，擊敗紐約、巴黎等世界知名大城，由「台北」奪冠。但台北不管是房價或物價一直都居高不下，生活在台北的人們常會抱怨花費太高，卻還是有許多人擠破頭想到台北打拚，這讓一位女網友不禁好奇詢問，台北是否真為宜居城市？貼文一出也引起網友們熱議。

今（5日）一名女網友在PTT發文提到，台北的房價、物價都超貴，而且人又超級多，光是要在台北租房，且保有正常的生活品質，月收入至少要4萬5以上，這讓她疑惑的表示，台北除了很擁擠之外，週五晚上一大堆人搭車返鄉，假如台北這麼好為什麼一大堆人要離開？

文章一貼出，立刻引發網友們熱烈討論，有網友提到，台北的生活讓他可以把自己隱藏在人群中，這樣就有種安全感，反觀他現在住在南部，雖然在市區，但很多地方行人都很少，走在路上覺得很冷清，這也讓他不禁感嘆，「可能以前在台北待習慣了」。

另外也有網友紛紛留言表示，跟國外相比的確方便很多，房價雖貴，但你不要買房子、沒有房貸，生活就可以過的很有品質，網友們也提到，「娘家新北現居桃園，非常想搬回去大台北，但望房興嘆」、「對外國人來說很宜居啊」、「待在裡面的想滾，待在外面的進去」。

但有網友點出關鍵，「首都放在哪不都一樣」，也有其他人留言表示，「最低薪資2萬多的人，也有辦法在首都圈工作處通勤一個小時的距離內找到租屋處，不會餓死，在世界上的標準算很宜居了」。