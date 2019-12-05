澎湖冬季旅遊補助再加碼 澎澄飯店房型免費升等

冬遊菊島大利多， 三方齊下住宿結合航空和購物，讓冬季的澎湖更有樂趣，澎澄飯店位於澎湖馬公市區，距離機場15分鐘車程，1+1「輕鬆行 暖心加碼升等行館」住房專案，響應「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，升等「行館房型」加上秋冬補助現省3,600元，23坪的一房一廳大空間及戶外露台，打開窗戶就是港景，讓人心曠神怡，悠閒裡享受寧靜的時光，環港的衛浴空間，讓泡澡還能配上無敵海景，每層樓只有一間的絕佳視野，2月底前入住皆享有升等優惠，每日限量10間；有住又有玩「Pier3三號港 房客單筆滿額八折起購物優惠」即使不出門也能吃喝玩購樣樣精彩，旅行省荷包正是時候。

昇恆昌免稅店旗下的澎澄飯店，連通隔壁「Pier3三號港」購物商場，引進國際精品、香水化妝品、藥妝店、休閒服飾品牌等應有盡有，即日起至明年1月5日，消費達指定門檻再送多樣可愛HELLO KITTY聯名贈品!造型可愛的聯名限定贈品有方便攜帶的環保收納袋、可以上山下海的乾濕分離防水包、可愛滿點又保暖的行李箱造型毛毯、能夠增加行李空間的真空收納機等多樣好禮，絕對是必須擁有的旅遊好夥伴。

好逛之外，3樓還規劃貨櫃美食，美式漢堡、炸雞、IG拍照必備的視覺系冰淇淋、澎湖才有的吹吹風咖啡及精釀啤酒。滿足渡假與購物雙重樂趣，11月至明年2月，入住澎澄飯店的房客，除了免稅購物外，只要單筆滿額3,000元起更享有最低八折優惠，比百貨公司週年慶更具魅力，也是小資女們年度CP值最高的購物季。

同期間與立榮航空獨家合作，只要搭乘立榮航空，出示七日內國內線登機證購物，更享單筆滿額3,000元起現折100優惠，除了購物優惠外，也享有「Go Star Challenge 星探索」極限挑戰購票優惠。冬遊菊島除了回憶外，也帶回滿滿的戰利品，就是要讓每位旅客到訪澎湖不無聊，盡情享受購物樂趣，活動詳情請至澎澄飯店官網查詢。