下周油價估大降0.4元 可望終止連四漲

預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4元。路透 分享 facebook 受到中美貿易談判陷入僵局，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4元。

油價前四周已經連四漲，但近期美國總統川普暗示，美國總統大選後才會與中國達成貿易協議，加上美國通過香港法案，讓中美貿易談判再陷僵局。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4元。

若以中油油價估算，預估下周92無鉛汽油每公升為26.7元，95無鉛汽油每公升28.2元，98無鉛汽油每公升30.2元，超級柴油每公升24.6元。