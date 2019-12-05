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下周油價估大降0.4元 可望終止連四漲

2019-12-05 12:53聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4元。路透
預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4元。路透
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受到中美貿易談判陷入僵局，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4元。

油價前四周已經連四漲，但近期美國總統川普暗示，美國總統大選後才會與中國達成貿易協議，加上美國通過香港法案，讓中美貿易談判再陷僵局。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4元。

若以中油油價估算，預估下周92無鉛汽油每公升為26.7元，95無鉛汽油每公升28.2元，98無鉛汽油每公升30.2元，超級柴油每公升24.6元。

油價中油

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