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環團指我國臭氧標準寬鬆 環保署：將管制臭氧前驅物

2019-12-05 12:20聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

環團指我國臭氧標準比國際寬鬆，環保署表示，已經著手研擬草案，計畫先降低臭氧的前驅物氮氧化物等進行管制，希望能夠降低臭氧的生成。

環保署表示，台灣有兩個臭氧空氣品質標準，一個是一小時平均濃度120ppb以下，高屏這兩年有達標 ，去年全台未達標率0.01%；另一個是八小時平均值60ppb以下，全台未達標率7.47%。

環保署指出，我國八小時臭氧濃度平均值標準跟韓國一樣，比美國的70ppb、歐盟的61ppb嚴格，但比新加坡2020年目標值51ppb、世界衛生組織（WHO）目標值51ppb寬鬆。

環保署空保處長蔡孟裕表示，高屏地區的臭氧從民國八、九○年代到現在，每小時平均值都超標，但2016年已經降到每小時120ppb以下，這是地方政府與中央針對氮氧化物等管制的合作成績。

蔡孟裕表示，我國的臭氧標準一直維持這標準，但環境改變，外界要求也增加，會進一步檢討目前的標準。先降低臭氧的前驅物氮氧化物，未來空汙法已納此標準。

蔡孟裕說，臭氧產生的原因很多，包括陽光、氮氧化物、揮發性有機物等，形成的機制相對複雜，除了陽光沒辦法控制，目前已有方案要管制氮氧化物VOC，推三級防治區削減氮氧化物。至於揮發性有機物，要調查各行業別的揮發性有機物，研訂排放標準。

他表示，以2018年數據看來，每小時臭氧濃度超標比例僅有0.01%，八小時有7.5%，會參照國際相關資料研議標準，但正本清源，是要管制臭氧前驅物。至於環團指稱的臭氧低濃度也會致死，他認為，管制汙染是環保署的責任，至於對人體方面的影響，要與醫學專家各方進一步的研習。

環保署表示，對於臭氧，正本清源是要管制臭氧前驅物。記者潘俊宏/攝影
環保署表示，對於臭氧，正本清源是要管制臭氧前驅物。記者潘俊宏/攝影
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環保署超標韓國

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