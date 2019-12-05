冬季猝死案 環團認為臭氧危害大

環團今天公布國內臭氧分析數據，指今年1月到11月的臭氧濃度，高屏地區每日最高八小時平均濃度幾乎高於54ppb，明顯超過世界衛生組織（WHO）畫設的危險健康警戒值（50ppb），希望政府檢討空汙法中的空品標準，降低空汙對民眾健康造成的危害。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，臭氧是VOC有機化合物，加上氮氧化物、陽光、溫度形成，在台灣，大家關注的空汙指標是PM2.5，卻很少人關心臭氧。

根據空汙法的空品標準，臭氧標準為測站每小時平均值120ppb、八小時平均值60ppb以下。但環團認為，官方實測僅看每小時平均120ppb。葉光芃說，等於考試要考英文、數學兩科，最後入學卻不採計數學，這樣的空品標準失準。

葉光芃舉例，世界衛生組織（WHO）要求每日最高八小時臭氧平均值應該低於50ppb；國衛院2019年的最新研究也認為，40ppb的臭氧濃度相對低，但也可能會致死，濃度從30到60ppb，健康危害比呈正相關線性陡升。他說，環保署應該檢討標準，官方卻置若罔聞。

他說，根據2019年全台臭氧數據分析，高屏地區臭氧濃度持續惡化，屏東市每日八平均小時臭氧濃度大於70ppb的天數有96天、大於60ppb有153天、大於50ppb有199天、大於40ppb為249天，幾乎都暴露在風險中。

葉光芃說，若以美國的空品標準計算法，應取每日最大八小時臭氧濃度第4高值、不可大於70ppb，以這樣的標準套用台灣的現況，幾乎全台各地都不合格，僅台東達標。