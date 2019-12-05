兒童心臟停止 僅一成作CPR長庚籲全民伸援手

心肺復甦術（CPR）有機會避免心臟停止患者缺氧過久，不過民眾似乎比較不敢對兒童急救。林口長庚醫院回顧過去12年來兒童青少年到院前心臟停止的病例，發現只有一成的孩子有人幫作心肺復甦術；呼籲政府強化向全民推廣兒童心肺復甦術。

林口長庚醫院兒童一般科主任李嶸表示，林口長庚醫院回顧2005年至2016年間未成年兒童青少年到院前心臟停止的152名病例，其中四成七小於1歲，七成六發生在住所。值得注意的是，只有一成（15名）個案有即時接受旁人作心肺復甦術，比例遠低於美國等各國的三成五。

即時接受心肺復甦術的孩子，經醫院急救後恢復持續自發心跳的比例為六成；另外九成（137名）無旁人協助的孩子，急救後恢復持續自發心跳的比例僅三成二，救活率相差一倍。

根據消防署2016年至2018年數據，我國成人與孩童發生心臟停止時，即時接受心肺復甦術的比率為四成六，進一步對照上述長庚醫院研究、兒童病例接受心肺復甦術的比例只有一成，可推測「我國民眾似乎比較不敢對兒童急救」。

李嶸表示，成人與兒童的心肺復甦術口訣均為「叫、叫、C、Ａ、B」，先叫叫患者、確認意識；確認患者失去意識，就得大聲呼救與撥打119。在等待救護車的同時則反覆進行C（胸部按壓compressions）、Ａ（暢通呼吸道airway）、Ｂ（吹氣呼吸breaths）。