電子簽證網站不穩 泰辦放大假不回訊

台灣每年約有70萬人次前往泰國遊玩，透過網路辦泰國電子簽證的新制原訂12月3日上路，不過業者說，現在仍是試行。記者羅建怡／攝影 分享 facebook 台灣每年約有70萬人次前往泰國遊玩，透過網路辦泰國電子簽證的新制原訂12月3日上路，不過業者說，現在仍是試行。目前比較嚴重的問題是辦電子簽證的網站系統不穩定，包括資料無法上傳、無法登錄網站、網站卡卡等。

泰國簽證新制紛亂，旅行業界也僅接獲一些散布的消息，都沒有經過泰國辦事處證實。如昨天有傳出要取消財力證明，甚至不用電子簽證了，但稍晚又說兩者皆要。

雙盈國際旅行社總經理吳德倫表示，泰國在台辦事處核可的旅行業者跟泰辦間設有一個群組，不過截至目前，業者在群組對此發問，泰辦人員都沒回應。他推測跟今天是泰皇生日有關，都在放假中。

百威旅行社副總俞示芬表示，最近要前往泰國的民眾還不用擔心，因為泰簽新制還未正式上路，目前是試行。因此，民眾還可以用原本的方式申請簽證，暫不受影響，遇到相關的問題會統合給泰國辦事處改善。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，國內一年將近70萬人前往泰國，平均每個月大概五萬多人，平均每天一、兩千人送件，泰國簽證推出新制，預料會出現很多問題。

蕭博仁還呼籲外交部要硬起來，我國給泰國免簽，泰國卻要求我國人去玩要附財力證明。他說，尤其泰國收件是不退費的，重新補照片就要補繳一次錢，屆時是旅客要付錢，還是代辦的旅行社要付錢，問題都滿大的。蕭博仁覺得要給泰國一些壓力，「如果這樣子弄，可能會呼籲旅客，暫時不要去泰國」。