台北站人力荒剪票員常被罵哭 窗口只開1/3客訴爆多

首都車站卻鬧人力荒，台鐵產業工會今天舉行記者會，控訴台鐵台北站現在僅有161名人力，距離應有的215人足足少了54人。一名在台鐵資歷六年的劉姓剪收票口人員說，因為人力不足，無法妥善服務旅客，自己多次被旅客罵到哭。

台鐵產業工會理事長、本身也是台北站服務中心的服務人員王傑說，一直有跟台鐵反映人力問題，經向台鐵調相關資料，發現2008年台北站有188名員工，2019才161人，台鐵還告訴他們「現在是人力最足的時候」。他指出，台鐵台北站整年進站人數高達4407萬人，若要因應一例一休替班人員計畫，應補足到215人。

王傑還說，台北站雖設有12個售票窗口，卻因為人力不足，通常一個時段只能開啟四個售票窗口，交接時間甚至只能開兩個窗口，旅客大排長龍，更因此遭客訴。2019年統計至10月底，台北站接獲的客訴就有352件，是鄰近一等車站的3.5倍。

他說，最常投訴內容包含窗口不足、員工賣錯車票、自動售票機故障、標示公告不明等，顯然現有人力與實際旅客需求不符，「員工都沒有時間上廁所和吃飯」。

劉姓剪收票口人員在記者會說，地下三樓捷運正對面就是台鐵入口，剪收票人員除了協助旅客進站，還要幫助買愛心的旅客，如引導至月台、幫忙他們買票等。

她說，也因為人力不足，會有票口沒人剪票的狀況，「成為有心逃票者天堂」。她自己心力交瘁，力不從心，尤其是假日、周五最崩潰，對於不能提供周全的服務很抱歉。

陪同開記者會的立委徐永明則說，台鐵局過去十年買車花了500多億，現在又有443億採購城際列車案子，台北站人力問題卻始終沒辦法改善。他要求台鐵局確實增加人手，「之前開協調會，跟台鐵要八個人、要十個人都不能承諾。」

他說，希望台鐵把問題看清楚，除了硬體採購和列車出包問題要重視，新進人員和這些年輕基層幹部的心聲也要重視，台鐵不是沒有錢，只是過去都在浪費，「改革除了花大錢買車，應該從台北站加強人力配置做起」。 台灣鐵路產業工會今天召開記者，要求台北站人力補足至215人。記者陳正興／攝影 分享 facebook