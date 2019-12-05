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8台女赴澳打工度假成「債奴」 被逼以性交換加班工時付租

評／兒盟3.7億置產爭議中 缺角的「捐款人溝通」拼圖

【重磅快評】聲討兒盟？不如先了解發哥為何敢放心捐產

2019-12-05 10:56聯合報 主筆室

兒福聯盟存了21年，花其中3.7億專款在內湖買了辦公廳舍，事情曝光後被罵翻了；打電話要求退捐的捐款人，多聚焦在3.7億、豪華廳舍、置產、拿捐款還房貸等引發的情緒，暫時忘了他們捐款做公益的初衷，也確實幫到社會弱勢，因而讓兒福聯盟備感委屈。

兒福聯盟此一風波應很快會落幕，公益捐款恢復原來的源源不絕，因為捐款人愛心初衷未變。台灣不缺愛心資源，缺的是愛心資源怎麼妥適的分配給公益團體？現況是政府導引愛心資源角色的偏差，加以不時私心作祟，最該建置的公益信託制度竟然淪為大財團避稅天堂，幾乎未能發揮扶持弱勢的作用。

早年愛心資源的導向多由地方公所經手，一則公務員為求自保而作業呆板，再因缺乏效率，以致善款不是沒送到受災弱勢手上，就是援手未能及時伸出；之後善心人士將愛心資源轉請農會系統處理，認為農會比公所貼近民眾。

1996年賀伯颱風後愛心資源流動方式悄悄有了變化，災區見到座車行李廂裝了幾皮箱現金的善人，看到受災戶，不管他有無設籍、是不是違建戶、是否侵佔公有地，只要眼見受災就給錢。如此善款流向打亂了每年歲末「聯合勸募」的角色。

台灣愛心資源流動的特色是「大者恆大」。基於宗教穩定人心為民眾信賴，因而愛心資源很高比率、源源不絕的流向宗教團體；花十幾億買土地，再花幾十億蓋社福園區，對比之下，兒福聯盟購買廳舍太微不足道；可憐的是真正困窘的非營利組織〈NGOs〉更難以拿到資源，窮到每天為隔天的米糧傷腦筋。

其實最該被聲討的是政府，非但角色不到位，更且立場不公正。921大地震後愛心資源主要用於救災，只見政府第一時間攬起募款工作，社會愛心快速湧向政府募款帳戶。可議的是，政府的分配不公正，甚至圖利特定人士，高雄氣爆、莫拉克、幾起強震…，真是不勝枚舉。

公益信託是國際潮流，擁有資源的善心富人將愛心資源信託，委託給專業人士運用，發揮資源最大作用，這是股神巴菲特、港星周潤發放心將財產全部信託捐出的背景。特別強調，信託的前提是透明、接受檢視。台灣雖早有信託法，但不要求運作透明，且公益支出比率極低，「一萬元用五元」就算做公益；從大財團急著成立信託平台，不難瞭解這是避稅天堂。

兒福聯盟購屋風波若能讓國人瞭解台灣愛心資源流動困境，並尋求補救，這個委屈值得。

兒盟執行長白麗芳（中）出面說明為何在內湖購屋，說動激動處，當場淚灑會場。記者邱德...
兒盟執行長白麗芳（中）出面說明為何在內湖購屋，說動激動處，當場淚灑會場。記者邱德祥／攝影
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愛心兒福聯盟捐款

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