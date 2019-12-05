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又濕又冷 北部3縣市大雨特報

2019-12-05 10:24聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

受東北季風及南方雲系影響，中央氣象局今天上午10時對北台灣發布大雨特報。

氣象局指出，宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請特別注意。

氣象局預報員徐仲毅表示，今明兩天是東北季風以及南方雲系影響的天氣，感受濕冷，西半部、東北部溫度大約14到16度，花東約18度，沿海空曠、山區溫度再更低。

徐仲毅說，周末會再有一波大陸冷氣團，各地低溫可能會再下探，但是這波天氣型態跟這幾天不一樣，因為水氣比較少，屬於乾冷的天氣型態，中南部白天溫度會上升，會比這兩天溫暖，但早晚溫差比較大，要特別留意，北部則是感受陰陰冷冷的天氣，降雨機率減緩，日夜溫差不大。

中央氣象局針對北部3縣市發布大雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局針對北部3縣市發布大雨特報。圖／氣象局提供
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氣象局冷氣團

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