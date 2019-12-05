又濕又冷 北部3縣市大雨特報

受東北季風及南方雲系影響，中央氣象局今天上午10時對北台灣發布大雨特報。

氣象局指出，宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請特別注意。

氣象局預報員徐仲毅表示，今明兩天是東北季風以及南方雲系影響的天氣，感受濕冷，西半部、東北部溫度大約14到16度，花東約18度，沿海空曠、山區溫度再更低。