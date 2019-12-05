乳癌放療副作用讓人痛苦 中醫療法讓她重燃抗癌信心

一名66歲女性年初發現罹患乳癌三期，接受醫師的建議進行化療，但產生如反胃噁心、食慾差、體力下降、躺臥感到天旋地轉等副作用，讓她對往後療程心生畏懼，所幸後來加入中醫，以中西醫整合治療，症狀改善許多，讓她繼續能往抗癌之路前行。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，乳癌連續佔據我國女性十大好發癌症排行榜首位多年，在台灣，45歲以下的患者佔總乳癌的人口數已提升至32%，顯見有年輕化的趨勢，台灣女性不可不慎。

他說，乳癌的治療方式已趨多元，主要有手術、放射線治療、化學治療、標靶治療、抗荷爾蒙治療等，並且根據不同的荷爾蒙受體(ER、PR)、第二型人類表皮生長因子受體(Her2)及細胞增殖指標(Ki67)等多種生物特性作分型，制定不同的治療計畫，而中醫在其中也能扮演不同角色，與患者在同一陣線對抗病魔。

王崧說，中醫療法在乳癌不同的治療期間，能為患者設計個人化的治療方針，以達到減緩副作用、增強體力、提升生活品質及降低復發或轉移機率的目的。如手術前後，會使用平和補益方式，幫助體力恢復、傷口癒合，要盡量避免食用熱補的食材，以免誘發傷口腫脹發炎。

化療期間，患者於化療第一周時，主要是降低噁心嘔吐、黏膜潰瘍、腹瀉便秘、精神疲倦等副作用，以清利濕熱為主；第二周開始則主要以補養氣血增強體力，為下一次化療提前作準備。因放療期間部份患者容易出現口乾、咳嗽或皮膚損傷，此時也可使用養陰清熱的藥物改善。