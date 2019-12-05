吳德榮：明下午大陸冷氣團南下 各地將更濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天冷空氣雖略減弱，但因雲多降雨，全台整天都會感到濕涼微冷；明天下午起另波更強冷空氣開始南下，各地將更濕冷。

吳德榮說，因環境垂直風切持續將北冕颱風的水氣往台灣輸送；今、明兩天厚實雲層籠罩全台，迎風面的北台灣及中南部山區有較多的降雨，冬季很少降雨的中南部平地也有降雨。北部氣溫約在14至18度、中部14至20度、南部15至22度、東部14至20度。下午起至明天3000公尺以上高山，由於水氣與氣溫的配合，發生初雪的機率高。

他說，明天下午起有強度不亞於前一波的冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，應續注意防雨及保暖。周六乾冷空氣持續南下，清晨仍濕冷、白天漸轉乾冷。

吳德榮指出，周六晚、下周日清晨的氣溫降至最低，預期台北市氣象局測站將低於14度，符合大陸冷氣團的定義，空曠平地因晴朗、輻射冷卻加成，最低氣溫將降至10、11度。下周日晚、下周一晨氣溫仍低，不過冷空氣逐漸減弱，天氣晴朗穩定。下周一、二氣溫明顯回升、日夜溫差大。下周二晚起另一東北季風影響，迎風面天氣又要轉變。