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天冷蓋被好幸福 消基會呼籲購買烘被機注意這件事

2019-12-04 21:53聯合報 記者陳宛茜／即時報導

濕冷的冬夜，蓋上暖呼呼的被子睡個好覺是一件幸福的事。為此，許多家庭添購棉被烘乾機來烘乾棉被、被單，讓家人可以睡得更舒適。消基會提醒，棉被烘乾機屬於中度耗電商品，消費者購買時必須留意防水係數IPX1標示，此標示可防止水滴對電器的危害。

消基會今公布與標檢局合作的市售棉被烘乾機抽驗調查，十件隨機購樣商品中，有四件「中文標示」不符合規定，一件「重要零組件比對」不符合規定，其中不乏知名品牌。

消基會表示，依照相關標準對十件棉被烘乾機產品進行進行「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作試驗」、「構造檢查」及「電磁相容性」等品質項目。此外也查核「重要零組件比對」、「商品檢驗表示」及「中文標示」等項目。

標檢局表示，針對「重要零組件比對」與原技術文件資料比對不符的廠商，因不涉及基本設計變更，將依商品檢驗法規定通知業者申請核准。至於「中文標示」不符合規定的四家廠商，則通知業者限期改正標示；屆期未改正者，將處新台幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並廢止其商品驗證登錄。

消基會表示，消費者購買棉被烘乾機時，應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品。選購時檢視廠商名稱、地址、電器規格及型號，留意各項標示是否清楚，並檢查是否附有使用說明書。消費者使用前應詳細閱讀使用說明書，特別是有關警告、注意事項，並應依照使用說明書指示及安全注意事項使用棉被烘乾機。

消基會提醒，消費者使用棉被烘乾機時，電源線不可隨意彎曲綑綁或遭重物壓住，以免造成電線受損引起觸電、短路之危險。使用時請勿讓棉被遮蓋本體，以免造成電器散熱不良，因過熱引發火災之危險。若有故障現象發生，應立即停止使用並送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆卸、修理或改造電器，否則會引起火災等異常情況。

此外，消費者應定期依使用說明書之保養方法清潔，以免影響其功能；清潔保養時應確實依照使用說明事項，以避免燙傷之危險。

消基會提醒，棉被烘乾機屬於中度耗電商品，消費者購買時必須留意防水係數IPX1標示...
消基會提醒，棉被烘乾機屬於中度耗電商品，消費者購買時必須留意防水係數IPX1標示，此標示可防止水滴對電器的危害。圖/消基會提供
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消基會火災電商

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