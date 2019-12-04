入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

大陸冷氣團周五晚上襲台。本報資料照片 分享 facebook 今年入冬最冷！大陸冷氣團周五晚上襲台，氣溫快速「溜滑梯」，這波冷氣團威力最強時間是周六晚上至下周一清晨，北部、南部將下探13度，中部及東北部更「急凍」到12度，花東地區約15度，出門民眾記得保暖以免著涼。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周四、周五兩天受東北季風及南方雲系影響，全台降雨機率高，北部及東北部地區雨勢明顯、持續時間長，恐有局部大雨或豪雨，其他地方以短暫陣雨為主。各地低溫14至18度，感受頗為濕涼，3千公尺以上高山有降雪機會。

入冬「第一波」大陸冷氣團周五晚上報到。劉沛滕說，大陸冷氣團標準為台北市氣溫14度以下，上一波雖然預報為大陸冷氣團，但後來台北市最低溫僅15度，因此不算真正的大陸冷氣團。明晚將有新的大陸冷氣團南下，威力會比上一波更強大，台北市有機會下探13度，可說入冬以來最冷。

劉沛滕指出，此次大陸冷氣團最冷時間點是周六晚上至下周一清晨，各地最低溫部分，北部、南部地區13度，東北部、中部地區12度，花東地區15至16度。整體而言，中部以北及東北部地區整天偏冷，其他地方則是早晚冷，僅白天氣溫略有回升，仍須做好保暖工作。

劉沛滕說，周末期間水氣減少，北部、東半部降雨將明顯趨緩，中南部恢復多雲到晴，各地屬於「乾冷」天氣型態。

下周一白天起，大陸冷氣團威力減弱，不過早晚天氣仍較寒冷，中南部日夜溫差大。屆時水氣更少，僅東半部地區、北部山區會有局部短暫雨。