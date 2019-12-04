泡溫泉+健行好暖 適合冬天走的3條北部溫泉步道

軍艦岩健行散步後，再到北投泡湯。圖／摘自台北市政府觀光傳播局官網 分享 facebook 冬天雖然有些冷，但健行可以讓身體暖起來，不如找條步道走走，滿身大汗後，還可以到附近溫泉泡湯鬆一下，實在是人生一大享受。本報整理3條北部的步道及溫泉，包含軍艦岩親山步道、烏來的內洞國家森林遊樂區、宜蘭礁溪跑馬古道等，提供民眾參考，可以前往健行又紓緩療癒身心。

1.軍艦岩親山步道

軍艦岩位於台北市北投區石牌榮民總醫院正北方山區，隸屬於大屯山系，因為在山頂有岩石聳立山巒間，乍看就像海上軍艦，所以命名為軍艦岩。軍艦岩自過去就一直是相當熱門的健行路線，路程不長，來回只要一半小時，走起來相當輕鬆，登到制高點可以眺望北投、士林地區。

距離軍艦岩不遠處，就是北投溫泉區，下山之後，可以搭捷運從石牌或是唭哩岸站前往北投轉車到新北投站後，可以步行前往溫泉飯店泡湯，或是到平價大眾池泡湯。

北投溫泉的泉質可分為有青磺泉、白磺泉和鐵磺泉，其中青磺泉為天然湧泉，水色半透明中帶著微綠，具有硫磺味，北投主要的泡湯區，如北投公園露天溫泉、瀧乃湯、新秀閣大飯店等處的泉質皆屬此類泉質。白磺泉泉質屬酸性硫酸鹽泉，泉色呈黃白色，同樣有硫磺味，溫泉飯店則都屬於此泉質。可依照自己偏好的泉質選擇泡湯地點。

2.內洞國家森林遊樂區

烏來的加九寮步道因為是平坦好走的沿溪步道，受到不少遊客喜愛，但因為有幾處嚴重坍方，要攀繩下溪谷再上步道，較為危險，所以不建議前往，而是可以改道烏來信賢步道走。沿著信賢步道走，可以看到信賢吊橋，是整段步道最為清涼的區域。往前走，就可以聽到陣陣水流聲，尋聲前往，便能見到各個瀑布，包含昇龍瀑布、大肚瀑布、小池瀑布等。再沿著往下走，還可以走到內洞國家森林遊樂區，體驗負離子森林浴，同時欣賞被票選為全台最美的內洞瀑布。不過，整段路程頗具挑戰，要先衡量自己的體力再決定。

走完步道欣賞完瀑布，可以泡一下烏來溫泉。烏來溫泉屬於中性碳酸氫鈉泉，水質清澈透明，甚至可以飲用，溫度最高可達到78度。泡溫泉放鬆身體的同時，從景觀湯屋內往外欣賞烏來美景，遠離城市喧囂享受置身大自然中。

3.宜蘭礁溪跑馬古道

宜蘭礁溪跑馬古道位於新北市坪林區與宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉的界線，為北宜公路最高點的石牌，沿著猴洞坑溪河谷直下到五旗峰風景區，全長達6.7公里，大致上可分為古道北口石牌到上新花園，大約是2公里路程。上新花園到古道南口，大約是3.1公里，這段也是遊客最喜歡的一段步道。再者是古道南口到五峰路，大約有1.6公里